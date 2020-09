Referendum, anche ad Aosta verso la vittoria del sì

I dati (ancora parziali) del capoluogo: il 62% degli aostani approva la riforma

AOSTA. Anche nel capoluogo regionale vince il "sì" al referendum confermativo sulla riduzione del numero di parlamentari. Con 28 sezioni scrutinate su 38, il 61,89 per cento dei votanti di Aosta ha approvato la riforma mentre il 38,11 per cento l'ha bocciata.

A livello regionale i dati ancora parziali (53 Comuni su 74) mettono il "sì" al 67,55 per cento e il "no" al 32,43 per cento (le schede nulle sono lo 0,93 e le bianche l'1,75 per cento).

Non ci sono Comuni in controtendenza anche se a Courmayeur e Ollomont il divario tra i due voti è più ridotto rispetto alla media regionale (il sì è indicato rispettivamente al 59,59 e al 58,47 per cento).

redazione