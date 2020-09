Regionali, Nasso: paghiamo il malcontento verso il M5s nazionale

Il M5s Valle d'Aosta verso l'esclusione dal Consiglio regionale

AOSTA. A scrutinio in corso, il Movimento 5 stelle Valle d'Aosta sembra essere ben lontano dalla soglia minima per entrare nel prossimo Consiglio regionale valdostano.

Secondo Manuela Nasso, consigliera uscente, "abbiamo pagato la scellerata gestione del Movimento 5 stelle Valle d'Aosta, una gestione che io stigmatizzo da tempo e ho provato a tacconare".

Ai microfoni di Aostaoggi.it, analizzando la bassa percentuali di voti (circa il 4% con un quinto delle schede scrutinate), Nasso sottolinea come a livello regionale il movimento non sia sceso a compromessi e abbia mantenuto la linea, cosa che invece non è accaduta a livello nazionale.

"Il nostro elettore - dice Nasso - si è sentito smarrito e non ha scisso il Movimento regionale da quello nazionale".

M.C.