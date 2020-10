Consiglio Valle, slitta a mercoledì il voto sulla Giunta Lavevaz

Nel pomeriggio l'aula ha discusso il programma di governo di autonomisti e progressisti

AOSTA. E' terminata poco prima delle 20 la seduta del Consiglio Valle di inizio della sedicesima legislatura.

Dopo aver ricostituito l'ufficio di presidenza, a fine mattinata il presidente candidato Erik Lavevaz ha illustrato il programma frutto dell'accordo tra autonomisti e progressisti e ufficializzato i nomi proposti per la Giunta regionale. Durante tutto il pomeriggio l'aula si è concentrata sul dibattito sul programma e in serata sono stati sospesi. Riprenderanno domattina alle ore 9 per concludere la discussione e procedere con la votazione per eleggere il governo regionale.

In seguito dovranno essere formate le cinque Commissioni consiliari permanenti. Ognuna sarà formata da sette componenti, quattro per la maggioranza e tre per l'opposizione.

Sono stati invece già costituiti formalmente i gruppi consiliari, sei in tutto. Il più numeroso è quello della Lega che ha scelto Andrea Manfrin come capogruppo. Ne fanno parte Stefano Aggravi (vice capogruppo), Dennis Brunod, Luca Distort, Raffaella Foudraz, Christian Ganis, Erik Lavy, Simone Perron, Dino Planaz, Paolo Sammaritani, Nicoletta Spelgatti. L'altro gruppo di minoranza è quello di Pour l'Autonomie con il capogruppo Marco Carrel; il vicecapogruppo e Mauro Baccega e Gian Carlo Stevenin.

Per la maggioranza, Aurelio Marguerettaz è il capogruppo dell'Union Valdôtaine di cui fanno parte anche Roberto Rosaire (vice capogruppo), Roberto Barmasse, Giulio Grosjacques, Erik Lavevaz, Davide Sapinet, Renzo Testolin. Per il Progetto Civico Progressista la scelta del capogruppo è andata su Erika Guichardaz. Fanno parte del gruppo Paolo Cretier (vice capogruppo), il presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin, Jean-Pierre Guichardaz, Antonino Malacrinò, Chiara Minelli e Andrea Padovani. Albert Chatrian è il capogruppo di Alliance Valdôtaine - Stella Alpina di cui fanno parte Pierluigi Marquis (vice capogruppo), Luigi Bertschy e Carlo Marzi. Infine Vallée d'Aoste Unie ha indicato Corrado Jordan come capogruppo e Claudio Restano come vice capogruppo. Il terzo componente è Luciano Caveri.

M.C.