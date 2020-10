Confini al Monte Bianco, Lega: 'Italia ricorra ai tribunali internazionali'

Tre deputati del Carroccio presentano un'interrogazione a Di Maio

AOSTA. "Ricorrere ai tribunali internazionali per difendere la sovranità italiana. Il contenzioso sul Monte Bianco tra Italia e Francia va risolto una volta per tutte, nelle sedi opportune e soprattutto senza fughe in avanti". Lo dichiarano in una nota i deputati leghisti Paolo Formentini ed Eugenio Zoffili della Commissione Esterni e Alessandro Giglio Vigna della Commissione Politiche Ue.

"Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Di Maio (nella foto a fianco, ndr) affinché proceda in questa direzione - spiegano i deputati del Carroccio -. L'annessione unilaterale di un pezzo simbolico di Italia da parte della Francia è un abuso".

"Dov’è l’Europa tanto celebrata da Macron? Governo e Ue battano un colpo", concludono i tre parlamentare della Lega.

redazione