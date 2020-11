Funzioni prefettizie, Pour l'Autonomie chiede convocazione I Commissione

Il capogruppo Carrel: non si usi questo momento delicato per mettere in discussione uno dei capisaldi dell'autonomia

AOSTA. "Non possiamo permettere che si usi un momento così delicato e difficile per mettere in discussione uno dei capisaldi della nostra autonomia". Così il gruppo consiliare Pour l'Autonomie a proposito della risoluzione in Commissione alla Camera sulle funzioni prefettizie al presidente della Regione.

Il capogruppo Marco Carrel spiega di aver chiesto la convocazione della I Commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio regionale. "In quel contesto - annuncia Carrel - chiederemo un'audizione in Consiglio regionale dell'onorevole Tripodi. Il Consiglio deve esprimersi in merito a questa risoluzione per chiarire la posizione dell'Assemblea legislativa valdostana: vogliamo essere convinti che tutte le forze autonomiste tutelino questa nostra unicità".

"Capiamo che attualmente ci siano temi più urgenti su cui lavorare vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma aspettiamo fiduciosi la presa di posizione di tutti i movimenti autonomisti che compongono la maggioranza regionale e del Presidente Lavevaz", aggiunge Pour l'Autonomie. "Rileviamo che il ruolo della deputata Tripodi dovrebbe essere quello di tutelare e sostenere la nostra regione e non quello di denigrarla".

E.G.