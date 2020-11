Covid, giovedì le Regioni discuteranno il protocollo sugli impianti di risalita

Assessore Bertschy annuncia sconti sugli skipass della Valle d'Aosta

AOSTA. La Conferenza delle Regioni discuterà domani, giovedì, il protocollo Covid sull'uso degli impianti di risalita e sull'apertura dei comprensori sciistici alpini nella stagione invernale.

"Tutti i territori dell'arco alpino sono al lavoro per capire in che modo gestire al meglio una situazione che sarà complicata, ma che ci deve vedere pronti a partire, garantendo al contempo tutte le sicurezze richieste dal livello sanitario", ha affermato oggi l'assessore regionale allo Sviluppo economico Luigi Bertschy durante la seduta del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Per incentivare gli sciatori le società degli impianti a fune valdostane riproporranno le tariffe ridotte per gli skipass. "Già dallo scorso anno sono stati praticati degli sconti del 30 per cento per i possessori di skipass da usufruire per la stagione successiva e la stessa proposta sarà fatta anche quest'anno", ha spiegato l'assessore Bertschy.

Molto tuttavia dipenderà dalla classificazione della Valle d'Aosta nell'ambito del Dpcm del 3 novembre che entrerà in vigore domani fino al 3 dicembre. La Valle è in bilico tra la zona rossa e la zona arancione.

