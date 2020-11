Consiglio Valle, Bertin sottoposto a test Covid-19 e seduta sospesa

Il presidente dell'assemblea è stato sottoposto a test rapido Covid-19

AOSTA. La seduta del Consiglio regionale è stata sospesa questa mattina dopo che il presidente Alberto Bertin ha avvertito un leggero malessere.

L'esponente del Progetto Civico Progressista ha un po' di febbre ed è stato sottoposto al test rapido per il Covid-19.

"Oggi in Aula non mi sono sentito molto bene - spiega il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin -; mi è stata accertata qualche linea di febbre e a garanzia di tutti ho richiesto di fare un tampone rapido, di cui conoscerò l'esito nel primo pomeriggio di oggi. In base all'esito del tampone, decideremo come procedere con i lavori del Consiglio".

I lavori del Consiglio sono sospesi ed è convocata una conferenza dei capigruppo per le ore 14.45

redazione