In y a 75 ans, la première réunion du Conseil de la Vallée d'Aoste

Bertin: «Ce Conseil est pour nous un exemple»

AOSTE. Dimanche 10 janvier 2021 marque le 75e anniversaire de la première réunion du Conseil de la Vallée nommé par le Gouvernement italien sur indication du CLN (Comitato di liberazione nazionale).

Les 25 Conseillers, qui se réunirent le 10 janvier 1946 au siège du Conseil situé rue Ollietti à Aoste, étaient: Flaviano Arbaney, Beniamino Armand, Lino Binel, Ferdinando Bionaz, Severino Caveri, Giovanni Chabloz, Federico Chabod, Aureliano Chanu, Enrico Cuaz, Francesco David, Ugo De La Pierre, Giuseppe Ferrein, Luigi Fresia, Claudio Manganoni, Giulio Nicco, Renato Nouchy, Ernesto Page, Enrico Pareyson, Alessandro Passerin d'Entrèves, Giuseppe Thiébat, Carlo Torrione, Candido Vacher, Luigi Vesan, Maria Ida Viglino et Alessandro Villettaz.

«La Vallée d'Aoste sortait de la sombre période de la dictature fasciste et de la guerre avec un nouvel espoir: reprendre les rênes de son destin et s'affirmer comme communauté autonome - rappelle le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin -. Le Conseil de 1946, qui gouverna jusqu'en 1949, n'était pas directement élu par le peuple, mais les 25 Conseillers ressentaient toute la responsabilité de la mission qu'on leur avait confiée: il fallait reconstruire la Vallée d'Aoste, la sortir de l'isolement et de l'appauvrissement économique et culturel».

«Les 25 Conseillers étaient empreints de la volonté de regarder au futur avec courage et détermination - dit Bertin -, sans se faire impressionner par les difficultés. Aujourd'hui, face à la pandémie, ce Conseil est pour nous un exemple: nous avons le devoir de résoudre les problèmes avec la même force et la même énergie, en tirant les leçons pour mieux reconstruire notre économie et notre société sur de nouvelles bases.»

