Tripodi (M5s): 'montagna deve essere la priorità assoluta'

AOSTA. "Il turismo invernale è fondamentale per tutte le attività che si trovano nelle regioni montane. Con la decisione di prolungare la chiusura degli impianti sciistici si rendono necessari immediati ristori e risposte per tutti i settori della montagna". Lo afferma in una nota la deputata valdostana Elisa Tripodi, vice presidente alla Camera del M5s.

"La crisi di governo - aggiunge la parlamentare - ha rallentato tutti quei provvedimenti urgenti e necessari per supportare le famiglie e le imprese colpite dall'emergenza Covid-19, come il decreto Ristori, che tutte le attività di montagna attendevano da tempo. Ora non c'è tempo da perdere - conclude l'on. Tripodi - e il parlamento deve subito lavorare compatto su questo".

Secondo la deputata pentastellata "la montagna deve essere la priorità assoluta per la sopravvivenza di queste attività".

M.C.