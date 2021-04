Ok del Consiglio regionale della Valle d'Aosta al Defr 2021 - 2023

Approvati anche dodici ordini del giorno presentati da minoranza e maggioranza

AOSTA. Con 21 sì e 14 astensioni di Lega VdA e Pour l'Autonomie il consiglio regionale ha approvato il Defr 2021 - 2023. Il voto è arrivato al termine di una discussione iniziata mercoledì pomeriggio e terminata in tarda mattinata che si è prolungata soprattutto sui 28 ordini del giorno presentati. Quelli approvati sono dodici, uno dei quali della maggioranza.

Per quanto riguarda le proposte di Pour l'Autonomie, l'aula ha votato un impegno a presentare entro 90 giorni in Commissione il Piano regionale per la salute e il benessere sociale del triennio, l'impegno ad aggiornare il regolamento di somministrazione di alimenti e bevande e la discilpina sui bed & breakfast, la proposta di attivare un tavolo di approfondimento con associazione ed enti locali per il sostegno alla natalità e anche l'odg sulla presentazione in Commissione di un piano organico per l'applicazione del Fattore famiglia nelle politiche dell'infanzia e dell'edilizia popolare.

Sette ordini del giorno approvati sono della Lega. Tra le proposte approvate c'è l'impegno a inserire lo sviluppo di una filiera locale dell'idrogeno nel Piano energetico ambientale regionale e in coerenza con la strategia regionale "fossil fuel free 2040" e l'impegno, da parte della Regione, a sviluppare azioni contro le dipendenze da alcol, droga e gioco d'azzardo tra giovani e adolescenti. Votata anche una iniziativa sullo scialpinismo con la richiesta di definire un piano di sviluppo della pratica nei comprensori sciistici valdostani. Approvati poi ulteriori due ordine del giorno sulle politiche di integrazione del Defr e sul riordino delle residenze sanitarie assistenziali.

Infine l'ordine del giorno della maggioranza, approvato all'unanimità come tutti i precedenti, impegna il governo regionale a valutare insieme all'Asiva una collaborazione con le società degli impianti a fune per realizzare una pista di sci nordico.

E.G.