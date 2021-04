Bando affitti, Barmasse: nuovo bando è in preparazione

La Regione sta affinando un programma informatico di gestione delle domande di contributo sugli affitti

AOSTA. L'Amministrazione regionale sta perfezionando un sistema informatico per velocizzare le procedure del bando affitto. Il sistema sarà pronto "a breve" e servirà a gestire l'ultimo bando regionale che gli uffici stanno preparando. L'indicazione è stata fornita dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, in risposta ad una interrogazione della Lega Vallée d'Aoste discussa in Consiglio regionale sull'interruzione dei pagamenti dei contributi per l'affitto.

Lo scorso anno, ha spiegato Barmasse, i tre dipendenti assegnati alle procedure hanno evaso a mano più di 2.500 istanze. "Questa gestione non risulta più funzionale non solo per la numerosità degli utenti - ha affermato l'assessore - ma anche perché non consente l'estrazione di dati per categoria e impone la consultazione di ingenti quantità di documentazione cartacea".

L'assessore ha confermato che "i pagamenti non sono ancora stati erogati in quanto il nuovo bando, che disciplina la sovvenzione e individua, tra l'altro, le soglie di accesso al beneficio e i criteri per il calcolo dell'ammontare del contributo, è in fase di revisione". Al momento "il bando è in fase di predisposizione, mentre per il programma informatico si stanno perfezionando le ultime modifiche e dovrebbe essere ultimato a breve".

"Se si riesce ad arrivare al nuovo bando va bene, altrimenti cerchiamo di liquidare i pagamenti a chi già ne beneficiava. Tutto sta nel momento giusto valutare quali siano le priorità", ha replicato il capogruppo della Lega Andrea Manfrin.

redazione