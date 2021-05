Deputata Tripodi: 'da Manes una polemica pretestuosa'

Sulla norma Fraccaro la deputata M5s replica al presidente del Celva: "propaganda la fa chi chiacchiera e basta, questi sono risultati concreti"

AOSTA. "La polemica del presidente del Celva, Franco Manes, mi sembra pretestuosa, anche perché è lui stesso a sottolineare l'importanza di questa norma, conosciuta appunto come norma Fraccaro". Così la deputata Elisa Tripodi risponde alle affermazioni di Manes sui 7,5 milioni di euro ai Comuni della Valle d'Aosta.

Manes a sua volta aveva replicato ad una nota della parlamentare valdostana sui fondi assegnati alla Valle d'Aosta parlando di "triste propaganda politica".

"È proprio grazie al lavoro del Movimento 5 stelle - prosegue Tripodi in un'altra nota - che i fondi previsti dalla "norma Fraccaro" sono passati da 500 milioni a 1 miliardo di euro. Capisco che può far piacere ad alcuni e ad altri meno, ma bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo, senza entrare in sterili polemiche".

"Qui nessuno si sogna di mettere in dubbio" il lavoro dei sindaci, continua la deputata, "ma si vuole solo sottolineare un risultato che va a vantaggio di tutta la collettività. Come ammette anche il presidente Manes nelle sue affermazioni".

Infine Tripodi osserva: "è quantomeno singolare che, quando una misura parlamentare trova il consenso della classe dirigente Unionista in Valle d'Aosta, allora nessuno può permettersi di proferire parola, soprattutto se porta la firma del Movimento 5 Stelle: propaganda la fa chi chiacchiera e basta, questi sono risultati concreti per i comuni che rivendichiamo con orgoglio".

