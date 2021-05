I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Approvato un trasferimento straordinario di 2 milioni per le attività del Forte di Bard

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato, sul proposta dell'assessorato all'ambiente, la concessione di un contributo, per l'anno 2021, all'Associazione Jardin historique du Col du Petit-Saint-Bernard - La Chanousia di La Thuile per la gestione del giardino botanico alpino Chanousia, per un importo pari a 12 mila euro.

Il Governo regionale ha confermato per il periodo dal 13 giugno all'11 dicembre 2021, le linee di indirizzo, approvate con propria deliberazione n. 1330/2020, utili a predisporre un'ulteriore modifica del Contratto in essere con Trenitalia S.p.A. per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale. La Giunta ha altresì confermato le tariffe chilometriche per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e ha mantenuto, in favore dei residenti in Valle d'Aosta, l'agevolazione tariffaria pari al 30% del costo degli abbonamenti (settimanali e mensili) per il periodo dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2021. Allo scopo ha prenotato una somma pari a 60 mila euro.

Su proposta dell'assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio l'esecutivo regionale ha approvato il trasferimento straordinario, sulla base del Piano operativo 2021 e del budget previsionale 2021 di 1 milione 950 mila euro all'Associazione Forte di Bard, per il finanziamento delle attività previste nell'anno 2021.

L'Esecutivo ha approvato il programma delle mostre a ingresso gratuito da realizzare nell'anno 2021 a cura della Struttura Attività espositive e promozione identità culturale presso l'Hôtel des Etats e la Chiesa di San Lorenzo di Aosta.

Il Governo regionale ha anche approvato un contributo a favore del Centre d'information sur l'éducation bilingue et plurilingue per le attività programmate nel 2021.

Il Governo ha approvato l'indizione di una sessione d'esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste.

Approvato inoltre l'accordo di collaborazione per la co-organizzazione della manifestazione “Squilli di musica” prevista in alcuni comuni del territorio regionale nella giornata del 20 giugno 2021.

