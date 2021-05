Decreto Riaperture, Lega: un emendamento per riaprire i casinò

Apertura anticipata per le case da gioco rispetto alla previsione del 1° luglio

AOSTA. La Lega annuncia l'inserimento nel decreto Riaperture di un emendamento che permette ai casinò di riaprire dalla data di entrara in vigore del decreto stesso anziché 1° luglio.

«L'emendamento - si legge in una nota del partito - si è reso necessario perché, nella prima stesura del Decreto Riaperture in esame alla Camera, era stata fissata al 1° luglio la data di riapertura delle case da gioco. Una scelta che avrebbe penalizzato anche il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, i suoi dipendenti e il suo indotto. Casinò che, a differenza di altre case da gioco, ha garantito alla Regione Valle d'Aosta il pagamento della decade senza alcuna interruzione nonostante il periodo di chiusura a causa del Covid-19. Denaro che poi è entrato a far parte del bilancio regionale».

Clara Rossi