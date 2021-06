Aldo Di Marco presidente di Pour l'Autonomie

Prima Assemblea regionale per il partito. Nominati gli organi sociali

SARRE. Sabato a Sarre si è riunito per la prima Assemblea regionale il partito Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia per nominare gli organi sociali. Aldo Di Marco, 59 anni, è il presidente (foto), Stefania Anardi la segretaria politica ed Etienne Merlet il segretario amministrativo. Nel comitato regionale anche Françoise Munier e Giorgio Giovinazzo.

L'Assemblea regionale è stata l'occasione per presentare il programma politico di PlA riassunto in una risoluzione congressuale che parla di salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione della lingua e della cultura, attenzione verso l'Europa e di ricostruire il sistema sanitario post Covid.

«Vogliamo agire - ha dichiarato Di Marco - senza farci travolgere dalla tendenza sempre più diffusa a prediligere una "politica contro" bensì portando avanti invece una "politica per" i cui destinatari siano le donne e gli uomini valdostani; con lo stesso rifiuto ad ogni forma di querelle pretestuosa che rallenti o ritardi i provvedimenti necessari alla ripresa e all'incentivazione dell'interesse della nostra Regione; e con la stessa fermezza nel voler mettere al centro della politica l'essere umano e non gli interessi o le posizioni di partito».

E.G.