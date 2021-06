I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Nomine, finanziamenti e proposte di legge approvati dal governo valdostano

Il Governo regionale, d'intesa con il Cpel, ha approvato oggi le Linee guida per lo svolgimento delle prove scritte e orali inerenti alle procedure selettive, selettive uniche, e gli accertamenti della conoscenza delle lingue francese e italiana a distanza con l'utilizzo di strumenti telematici.

L'Esecutivo ha approvato anche le modalità applicative per la determinazione dei rimborsi spese e dei compensi forfetari spettanti agli istruttori impegnati nelle attività di formazione, agli ispettori e viceispettori e al presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

La Giunta regionale ha nominato Anna Maria Alessandra Merlo in qualità di presidente, Maurizio Potente e Luca Nervi in qualità di componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, degli enti locali nonché delle loro forme associative e dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2024.

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro sono state approvate le prime due misure anticrisi COVID-19 riguardanti la concessione di indennità ai lavoratori.

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali la Giunta regionale ha approvato, per l'anno 2021, l'acquisizione di un autocarro completo di cassoni scarrabili e caricatore e di un autocarro comprensivo di cella per consentire il corretto svolgimento delle attività svolte in amministrazione diretta nei cantieri forestali dislocati sul territorio regionale, per una spesa complessiva di 350.000 euro.

La Giunta ha nominato Laura Poggio in qualità di membro aggiuntivo in seno al comitato scientifico del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan per il quinquennio 2021-2026, in rappresentanza dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

L'Esecutivo ha nominato Angèle Barrel direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Area VdA), per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024.

La Giunta ha approvato l'adesione della Regione - Dipartimento agricoltura alla proposta progettuale dal titolo "VI.A. TOUR - Tour della Strada dei Vigneti Alpini", nell'ambito del Programma di cooperazione Italia-Francia ‘Alcotra' 2014/20 (Fesr), bando "Alcotra Progetti Ponte", definita in partenariato con la Città Metropolitana di Torino (capofila), l'Institut Agricole Régional, il Cervim, la Communauté de Communes Cœur de Savoie (Cccs) e l'Interprofession Vins de Savoie (Civs). La proposta prevede una spesa di euro 510.093,10.

Su proposta dell'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio la Giunta regionale ha concesso contributi per spese di funzionamento e di realizzazione delle attività 2021 all'Institut d'études fédéralistes et régionalistes – Fondation Emile Chanoux (71.496 euro), alla Fondation Clément Filliétroz onlus (280.000 euro) e all'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea della Valle d'Aosta (76.000 euro).

La Giunta ha approvato inoltre, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69, la concessione dei contributi per l'organizzazione di iniziative a carattere culturale alle associazioni Arcova, Il Cantiere della Musica, Mirabilia e Associazione La Fournaise.

Il Governo ha approvato la concessione dei contributi per la realizzazione di festival cinematografici a favore dell'Associazione Culturale Strade del Cinema, per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione denominata “Strade del Cinema, festival internazionale del cinema muto musicato dal vivo”, in programma ad Aosta dal 05/08/2021 al 10/08/2021, all'Associazione Culturale Monte Cervino, per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione denominata “Cervino Cine Mountain XXIV edizione”, in programma a Valtournenche dal 31/07/2021 al 08/08/2021, e alla Fondation Grand Paradis, per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione denominata “Gran Paradiso Film Festival”, in programma nei comuni del Gran Paradiso dal 26/07/2021 al 13/08/2021.

Per quanto riguarda l'assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio è stata approvata la copertura finanziaria di opere da realizzarsi in somma urgenza. Le opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla protezione del territorio e alla mitigazione del rischio da frane, alluvioni e valanghe, comportano una spesa complessiva pari ad euro 583.760,06

Il Governo ha approvato, nell'ambito delle azioni di tutela del territorio e difesa del suolo, la copertura finanziaria di opere da realizzarsi per infrastrutture idrauliche sui corsi d'acqua principali, per interventi e manutenzioni per la riduzione del rischio idrogeologico, per 600.000 euro.

La Giunta ha inoltre concordato di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di disegno di legge concernente Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Governo ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2021 dell'Elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazioni e di forniture, nonché della manodopera, dei noli delle attrezzature e dei materiali, relativo ai lavori pubblici di interesse regionale.

L'Esecutivo regionale ha deciso di procedere alla classificazione del Centro sportivo con campo da rugby e adiacente area denominata Area6tu nel Comune di Sarre quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale.

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo (fase unica) dei lavori di consolidamento della S.R. n. 41 al km 18+900 in Comune di Saint-Nicolas per un importo dei lavori complessivo di 350.000 euro.

Il Governo ha autorizzato la realizzazione, da parte della società Cervino S.p.A. della nuova pista da sci n. 7bis, in considerazione delle dichiarazioni del Comune di Valtournenche in merito alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali e sulla base dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sulla verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto, compatibilmente e fatto salvo il rispetto della restante normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e territoriale.

L'Esecutivo ha approvato la concessione di contributi al Comune di Bionaz per la realizzazione di interventi di somma urgenza di mitigazione del rischio idrogeologico da caduta massi in vari punti della Strada Bionaz-Place Moulin per un totale di 201.193,52 euro.

La Giunta ha poi approvato l'adesione della Regione alla proposta progettuale “RITA”- Risposta Impatti Tempesta Alex, nell'ambito del Programma di cooperazione Italia-Francia ‘Alcotra' 2014/20 (FESR), Bando ‘Alcotra Rilancio', in qualità di Capofila, definita in partenariato con il Politecnico di Torino (DIATI), il CNR-IRPI di Torino, l'INRAE di Aix en Provence e Grenoble e l'Université de la Savoie. La spesa complessiva indicativa prevista dalla proposta progettuale ammonta a 1.015.000 euro.

Il Governo ha approvato la proposta al Consiglio regionale di deliberare la proroga, per il triennio 2022-2024, della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) per il triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio regionale con D.C. 485/XVI in data 9 aprile 2021.

Per quanto riguarda l'assessorato all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate sono stati approvati gli indirizzi strategici di Progetto Formazione s.c.r.l., aggiuntivi e coerenti rispetto a quelli già approvati con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021-2023.

Il Governo ha approvato inoltre la proposta al Consiglio regionale di deliberazione recante la modifica e integrazione degli articoli 4, 5, 8 e 16 del disciplinare per la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

La Giunta ha individuato i criteri, derogatori a quelli vigenti, per il potenziamento dell'organico di fatto del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione per l'anno scolastico 2021/2022.

Il Governo ha approvato l'adesione della Regione - Struttura Politiche educative alla proposta progettuale dal titolo “Respiration Jeunesse”, nell'ambito del Programma di cooperazione Italia-Francia ‘Alcotra' 2014/20 (FESR), bando “Alcotra Rilancio” definita in partenariato con il Conseil départemental de Savoie (CD73), in qualità di capofila, le Grand Chambéry, la Fédération des Œuvres Laïques de Savoie (FOL 73) e la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (FOL 74). La spesa complessiva indicativa prevista dalla proposta progettuale ammonta a 2.999.809 euro.

Su proposta dell'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali il Governo regionale ha approvato il bilancio di esercizio 2020 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, tenuto conto della relazione e del parere formulati dal Collegio sindacale, degli elementi integrativi e dei chiarimenti forniti dal Direttore generale in data 21 giugno 2021, nonché dei pareri di conformità e di congruità resi dalle Strutture del Dipartimento sanità e salute. Il bilancio di esercizio evidenzia un utile pari a 3.935.543 euro.

Il Governo ha approvato l'avvio di un'istruttoria pubblica e del relativo schema di Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto del Terzo settore in qualità di partner nell'ambito della procedura di co-progettazione per la gestione di iniziative di interesse generale, per una spesa complessiva pari a 238.152,00 euro relativi all'anno 2020, a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale del Terzo settore.

Infine il Governo ha approvato la realizzazione del servizio di mediazione interculturale per un periodo di 36 mesi per una spesa complessiva pari a 263.520 euro dal 27 luglio 2021 al 26 luglio 2024.

