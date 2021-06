VdA Futura aderisce alla protesta dell'Ucdl davanti alle sedi Rai

Oggi presidi davanti alle sedi della tv pubblica

Valle d'Aosta Futura annuncia l'adesione alla protesta organizzata dall'Unione per le Cure, i Diritti e la Libertà per «chiedere conto dell'omessa trattazione del tema delle cure domiciliari precoci da parte della televisione pubblica».

«Nonostante i ripetuti inviti e comunicati stampa inviati dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19», lamenta l'Unione, «non abbiamo mai ricevuto alcun riscontro da parte delle redazioni Rai nazionali».

In occasione dei presidi organizzati oggi alle ore 18 davanti alle sedi Rai Futura Valle d'Aosta «chiede alla Giunta e al Consiglio della nostra Regione di affrontare questo tema mai preso in considerazione finora. Queste cure hanno salvato tantissime vite umane e potranno sicuramente farlo anche in futuro».

redazione