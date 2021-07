Treni a idrogeno, sì in Commissione alla proposta di legge

Parere favorevole quasi unanime al testo sull'uso dell'idrogeno per i trasporti in Valle d'Aosta

A maggioranza la IV Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole alla proposta di legge sui treni a idrogeno. Hanno sostenuto la proposta sei commissari su sette (si è astenuto Padovani del Progetto civico progressista).

Come premessa il testo prevede il riconoscimento da parte della Regione dell'idrogeno come «sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili favorendone la sua produzione mediante l’impiego di fonti rinnovabili per un utilizzo più efficiente dell’energia prodotta, la generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati».

Il testo, depositato lo scorso maggio, prevede anche la realizzazione di uno studio per verificare e comparare l'impatto economico e ambientale dell'uso dell'idrogeno sulla ferrovia Aosta - Ivrea rispetto all'elettrificazione della tratta. Per la Aosta - Pré-Saint-Didier è richiesto di valutare «il rapporto tra costi e benefici» della riapertura e di confrontare la riattivazone della circolazione ferroviaria con «il trasporto pubblico su gomma a idrogeno».

La proposta dovrà adesso essere discussa in Consiglio regionale.

Secondo la formulazione attuale lo studio comparativo dovrà essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio Valle entro 60 giorni dall'approvazione della legge.

Clara Rossi