Approvato il ddl di sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati

Voto favorevole a maggioranza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Astenuti Lega VdA e PlA

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato il disegno di legge sul sostegno a imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali.

«Il provvedimento prosegue nel solco di quanto già fatto con le leggi in materia di sospensione dei mutui a sostegno delle imprese e dei lavoratori - ha spiegato il relatore Antonino Malacrinò (Pcp) -. Si tratta di una misura ad hoc per definire un percorso personalizzato volto a salvare le nostre imprese che manifestano segnali di difficoltà per effetto della crisi pandemica. Un intervento eccezionale atteso, chiesto a più riprese anche durante le audizioni sul bilancio della Regione, che garantisce alle imprese classificate come "credito deteriorato" da Finaosta la liquidità necessaria per affrontare e superare questa difficile fase dell'economia valdostana.»

La legge è stata approvata con 21 voti a favore e l'astensione di Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie.

«Non c'è contrarietà nella sostanza - ha detto il vicecapogruppo leghista Stefano Aggravi - perché si tratta di un provvedimento che darà fiato alle posizioni che sono maggiormente in difficoltà, ma evidenziamo la necessità di valutare l'efficacia di questa norma nel tempo, dopo che la Giunta avrà definito le modalità di attuazione e quando avremo contezza della sua applicazione».

redazione