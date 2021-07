Ministro Garavaglia: 'il prossimo inverno si tornerà a sciare'

Il ministro del turismo in visita in Valle d'Aosta ha parlato della stagione sciistica 2021/2022

Parole di speranza e di cauto ottimismo da parte del ministro del Turismo Massimo Garavaglia in occasione della visita in Valle d'Aosta. Il tema centrale degli incontri che l'esponente leghista del governo ha tenuto nel corso della giornata di venerdì è stata la stagione sciistica.

Dopo la stagione sugli sci 2020/2021 cancellata dall'emergenza sanitaria, l'attenzione è tutta rivolta alle previsioni sull'andamento dei contagi in autunno e a ciò che accadrà nei mesi successivi. Il prossimo inverno però «si tornerà a sciare», ha detto il ministro Garavaglia dopo aver incontrato il presidente della Regione Erik Lavevaz e la Giunta a Palazzo regionale. E si tornerà a sciare «in sicurezza, con regole e protocolli, grazie ai vaccini». La campagna infatti «sta proseguendo bene».

Il ministro ha parlato anche degli aiuti economici per la montagna. «Confidiamo che entro fine mese, massimo i primi di agosto, tutto il pacchetto che riguarda la montagna sia chiuso dal punto di vista burocratico e quindi si potrà passare all'erogazione», ha spiegato. «Bruxelles ha dato l'ok alla richiesta che abbiamo fatto appena arrivati al governo per allargare le regole europee per tour operator e agenzie di viaggio. A breve dovrebbe arrivare la stessa cosa per fiere e congressi e successivamente per gli impianti a fune».

redazione