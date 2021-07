I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Approvata la concessione gratuita al Comune di Aosta dei parcheggi all'ex Tastafochi

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi un accordo per finanziare l'organizzazione delle iniziative previste dall'Association valdôtaine de Savoie per un totale di 956,27 euro.

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, l'Esecutivo ha preso atto della possibilità di pervenire all'accordo di programma promosso dal presidente della Regione per la realizzazione della telecabina "Pila – Couis", individuando la Struttura infrastrutture funiviarie dell'assessorato quale struttura regionale responsabile del procedimento inerente l'accordo di programma.

Su proposta dell'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio l'Esecutivo ha approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell'attività delle corali e dei gruppi folkloristici della Valle d'Aosta per l'anno 2021.

Il Governo inoltre ha approvato le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore degli sci club valdostani, di cui all'articolo 24 della l.r. 15/2021.

L'Esecutivo ha anche approvato le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a fondo perduto a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi programmati nell'anno 2020 ed annullati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'articolo 25 della l.r. 15/2021. I contributi potranno essere concessi unicamente a favore dei soggetti che abbiano già presentato, nel corso dell'anno 2020 per i medesimi eventi, domanda di contributo ai sensi del capo V della l.r. 3/2004, nei termini di cui all'articolo 27, comma 2, della medesima legge.

È stata anche approvata la partecipazione, nell'autunno 2021, alle fiere del turismo “Discover Italy”, “TTG Travel Experience” e “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”.

Su proposta dell'assessore alle Fiannze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio il Governo ha approvato la concessione di contributi ai Comuni di Pontey e Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di interventi preventivi e programmabili di mitigazione del rischio idrogeologico da caduta massi, rispettivamente sulla strada comunale dell'Envers (Comune di Pontey) e in Loc. Obre Tchossil-Steina (Comune di Gressoney-Saint-Jean), per un totale di 138.516.99 euro.

Infine la Giunta ha approvato la concessione gratuita al Comune di Aosta dei parcheggi ubicati nell'area della nuova sede Universitaria, in via Monte Vodice e all'angolo di Via Monte Pasubio e Via Monte Solarolo, al fine di destinarli a parcheggi pubblici a servizio della collettività.

redazione