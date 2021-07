Sostegno anticipato alla locazione, introdotte alcune modifiche

Nei prossimi giorni la liquidazione dei contributi per marzo - ottobre 2021

Il governo regionale della Valle d'Aosta ha approvato alcune modifiche alla misura di sostegno alla locazione per i soggetti meno abbienti. Coloro che nel 2020 hanno presentato domanda con un Isee aggiornato per avere diritto al contributo anche nel 2021 dovranno presentare un'autodichiarazione, , entro il prossimo 15 ottobre, che attesti la permanenza di tutti gli altri requisiti richiesti.

«Le modalità per la presentazione dello stesso e il modello per l’autocertificazione saranno comunicate in occasione dell’invio della lettera di liquidazione del contributo», spiega l'assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali.

Nei prossimi giorni intanto saranno liquidati i contributi per i mesi da marzo a ottobre 2021 a coloro che hanno presentato l'Isee aggiornato nel limite di 12.500 Euro.

redazione