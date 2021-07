Collegi e convitti, approvato un disegno di legge

Voto unanime del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

All'unanimità il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato giovedì un disegno di legge sulle disposizioni in materia di collegi e convitti.

Il primo dei tre articoli prevede la stipula di convenzioni tra Regione e Istituto salesiano Don Bosco di Châtillon «per l'accoglienza, in regime convittuale e semiconvittuale, per l'istruzione e la formazione di studenti minori e giovani adulti, con priorità per gli alunni con bisogni educativi speciali». L'articolo è finanziato con 900mila euro per l'anno in corso e con 2.7 milioni di euro per i prossimi anni.

La legge inoltre interviene sui voucher per collegi e convitti per gli studenti residenti in Valle d'Aosta.

redazione