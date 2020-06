Calcio: prosegue il campionato di Bundesliga mentre tornano Liga e serie A





Per il campionato spagnolo della Liga è tempo di tornare a parlare di calcio giocato.

Dopo 3 mesi dall’ultima gara disputata, cioè il posticipo tra Eibar e Real Sociedad, terminato con la vittoria del Real Sociedad per 2-1, è il derby di Siviglia, tra la formazione allenata da Lopetegui e il Betis, ha ridare il calcio d’inizio per quanto riguarda la massima divisione spagnola. Spagna che a differenza di Inghilterra, Germania e Italia, ha deciso di creare un calendario differente per il ritorno in campo. Si gioca infatti tutti i giorni, con un calendario spezzettato che vedrà in campo un minimo di due squadre e un massimo di otto, con ogni club che avrà diritto a 72 ore di riposo, tra un match e l’altro.

Si torna a parlare di calcio giocato anche in Spagna e in Italia

Per gli appassionati di sport questa è una buona notizia, dopo il ritorno della Bundesliga e in attesa del campionato di serie A. Serie A che riparte invece sabato 20 giugno, con le prime due gare tra Torino e Parma, che saranno le prime due squadre a tornare in campo, a cui seguiranno Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Lunedì 22 giugno invece, ci saranno le gare Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia e Bologna-Juventus. Tuttavia pur essendo Torino-Parma la prima gara di serie A, dopo lo stop durato più di tre mesi, toccherà prima alla Coppa Italia, con le gare di ritorno valide per le semifinali. In campo scenderanno quindi Juventus-Milan e Napoli-Inter. Tutto è pronto quindi per il ritorno dei pronostici e delle quote riguardo 888 Scommesse calcio per la nostra serie A e per gli altri maggiori campionato esteri, dove bisogna però escludere il ritorno in campo della Ligue 1, campionato che è stato concluso anzitempo con l’assegnazione del titolo al PSG. E’ un ritorno all’attività agonistica ben cadenzato e ponderato, anche se in Germania la Bundesliga, era già ripartita senza intoppi lo scorso 16 maggio.

Il Bayern Monaco guida con autorevolezza la classifica di Bundesliga

Come da copione, il Bayern Monaco ha staccato di 7 lunghezze il Borussia Dortmund, mentre al terzo posto il RB Lipsia viaggia con tre punti di distacco rispetto al Borussia M'Gladbach. Anche nelle retrovie della classifica c’è un netto distacco con Paderborn 07 e Werder Brema, che occupano rispettivamente l’ultimo e il penultimo piazzamento di Bundesliga. Terz’ultimo in classifica invece è il Fortuna Dusseldorf a meno tre dal Mainz e a meno quattro dall’Union Berlino e dall’Augsburg. Posizioni non certo comode anche per Colonia, Eintracht e Schalke 04, squadre che stanno a metà classifica, ma il cui punteggio non indica certo una posizione rassicurante, specialmente per quello che era successo lo scorso anno sia per lo Schalke 04 che per l’Eintracht. La stagione è ancora relativamente lunga, visto che ci sono molte gare da recuperare, ma le posizioni sembrano essere già stabilite, almeno per quanto riguarda la classifica di vertice e di coda di questa Bundesliga. In attesa di vedere come si muoveranno invece le posizioni che riguardano Liga e serie A, campionati dove c’è stata grande lotta ai vertici, con almeno 3-4 squadre coinvolte per la lotta scudetto. In serie A sarà interessante vedere come si comporteranno in particolare Lazio e Juventus, ma anche la stessa Inter o la Roma, visto che il distacco non è così accentuato, rispetto a quello che si era visto lo scorso anno durante il girone di ritorno.