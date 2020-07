Tempo libero: ecco le attività più di moda in rete

Oggi il tempo libero si trascorre online. Sono lontani, infatti, gli anni in cui si stava in strada con gli amici tra giochi con la palla, corse a perdifiato e risate. I ritmi sono diventati molto più frenetici e nel poco tempo libero a disposizione si è sempre più soliti utilizzare lo smartphone o il computer per dedicarsi alle proprie passioni ed al proprio svago.

I social network

Quando si parla di svago e di tempo libero trascorso su internet, i protagonisti assoluti sono i social network. Se nel 2014 erano 1,8 miliardi gli utenti iscritti ai vari social, nel 2018 ce n'erano ben 3,4 miliardi. Il social network leader è Facebook, con oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese; Segue Youtube, con 1.9 miliardi; whatsapp con 1.5 miliardi; e Instagram è il quarto, con 1 miliardi utenti attivi al mese. In Italia, secondo uno studio di IAB Italia (Associazione di pubblicità, marketing e comunicazione digitale), il 49% degli utenti di social network ha un account Instagram.

Facebook è stato il primo social network ad attirare milioni e milioni di utenti. Grazie alla creatura di Zuckerberg è possibile creare un interscambio tra gli utenti: amici, amici degli amici, amici degli amici degli amici. Si crea così una fitta rete che consente ad un messaggio di essere veicolato velocemente verso decine, centinaia o migliaia di computer e quindi di persone. Twitter è un social molto diverso rispetto a Facebook. Su Twitter gli utenti si scambiano opinioni sui diversi argomenti quali la politica, lo sport, lo spettacolo. E Instagram? Secondo una recente indagine in Italia Instagram batte Facebook nelle preferenze di utilizzo.

L'indagine fatta dall'agenzia «Found! Story Engagement Factory» per conto dei Macchianera Internet Awards rivela che su un campione di 2.500 italiani tra i 16 ed i 65 anni il social network preferito sia Instagram col 62% di preferenze, a seguire Facebook col 55%, Youtube 48%, Twitter 32%, Pinterest col 25% che piano piano si sta rifacendo strada e infine Snapchat col 22% di preferenze.

Il motivo? La facilità di utilizzo, oltre che l'inserimento delle famose ‘stories' che hanno permesso a tutti gli utenti di trasformare il proprio account in un vero e proprio storytelling della propria vita quotidiana. Moda, fashion, musica, l'opportunità di connettersi facilmente con persone di tutto il mondo o di seguire la vita just in time di VIP (o presunti tali) hanno certamente inciso. instagram, di fatto è un social network visuale. Pratico, veloce: scatti, elabori l'immagine, pubblichi… è l'immagine che parla. Inserisci una breve descrizione gli hashtag corretti (su questo bisognerebbe aprire delle grandi parentesi, ma non è questo il post) se vuoi geolocalizzi quella foto: insomma tutto molto semplice. Ma ancora di più: non permette ricondivisioni facili.

Le Serie Tv

Le Serie Tv rappresentano, probabilmente, uno dei lati più interessanti del mondo dell'intrattenimento online. Questo perché ce ne sono davvero di ogni tipo e genere, e si possono guardare in qualsiasi momento della giornata. Scaricabili dal web, fruibili on demand (quando e dove si vuole) da piattaforme a pagamento o in dvd da collezione. Si guardano tutte d'un fiato, come un film, azzerando il gusto della sospensione. Basta un pc portatile, un tablet o uno smartphone per sapere subito se quel personaggio morirà o se i due amanti si ritroveranno. «Il problema è che la nostra società è sempre più impregnata da quello che Freud definì il “principio del piacere”, cioè “voglio tutto e subito”.

Gli sceneggiatori delle serie tv di maggior successo sfruttano l'attrattiva psicologica di storie eccezionali, oppure molto comuni, quindi rassicuranti per chi guarda, impersonate da attori stupendi, e incatenano gli eventi in modo da suscitare un crescendo di emozioni che diventa quasi doloroso interrompere. Come se fosse una “tele-amicizia”, ovvero un processo di attaccamento verso personaggi percepiti come un “simulacro” di persone reali, che si pensa di conoscere perché si ha la facoltà di spiare le loro vite fittizie, a cui si finisce per dedicare tempo e pensieri, rendendoli tangibili e affezionandosi in modo concreto.

I giochi online

Chiudiamo con i giochi nel web, sia nella versione app che da pc come le slot online di starcasino. I giochi online hanno sempre più successo perché consentono di giocare anche dallo smartphone. Questo permette all'appassionato di collegarsi in ogni momento della giornata e da qualsiasi posto lo desideri. Un altro vantaggio del gioco online sta nella possibilità di giocare da soli, ma non solo. Se lo si desidera è possibile in alcuni giochi, incontrare degli amici in rete, o fare nuove conoscenze. In qualsiasi momento del giorno e della notte si può trovare qualcuno con cui condividere la nostra passione.