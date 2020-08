Alcune tequila che possono essere gustate, senza mal di testa

Se la tua esperienza con la tequila finora è stata con una fetta di lime e una leccata di sale – beh, smetti subito di farlo e comincia a gustare questo liquore nel modo appropriato. La tequila può sembrare una bevanda forte da bere su base quotidiana, tuttavia, con un 40% di ABV medio, non è più alta di gradazione di altri alcolici da sorseggiare.

Ottenuta dal succo della pianta di agave blu, che impiega almeno sette anni per raggiungere la maturità, deve essere prodotta in una delle cinque regioni designate in Messico affinché possa ufficialmente ottenere l'etichetta di tequila.

In questo articolo parleremo di questo tipo di tequila, ovvero quella di qualità e di maggior pregio. Per iniziare è bene elencare i quattro tipi di tequila esistenti al mondo.

- Blanca - non invecchiata e solitamente imbottigliata poco dopo la distillazione.

- Reposada - viene invecchiata fino a un anno.

- Aneja - invecchiata per un periodo compreso tra 1-3 anni.

- Extra Aneja - come suggerisce il nome, questa è invecchiata per 3 anni.

Bene, adesso è arrivato il momento di andare a vedere alcune marche di tequila che non faranno venire un brutto mal di testa.

Tequila Casamigos Reposada

Liscia come la seta, con note di caramello, vaniglia e fumo.

Dopotutto, che altro ci si può aspettare dalla soave star del cinema, George Clooney? Sì, l'attore ha creato questo liquore con Rande Gerber sotto il nome di Casamigos che si traduce più o meno come "casa di amici".

Da sorseggiare liscia per apprezzare le sue sfumature di sapore che si sprigionano dai sette mesi di invecchiamento in quercia americana, l'agave viene fatta fermentare per il doppio del tempo normale e arrostita 10 volte di più.

Molto buona, ma piuttosto costosa rispetto alla tequila del supermercato.

Curioso vedere Clooney vestire i panni di un uomo d’affari per un brand d’alcolici, dato il suo passato molto chiacchierato per quanto riguarda il consumo da alcol. Ora sembra essersi calmato ed avere voltato completamente pagina.

Tequila El Rayo Reposada

Questa buonissima tequila ha beneficiato di sette mesi in botti di whisky prima dell'imbottigliamento. La bella etichetta raffigura il racconto folcloristico da cui prende il nome, El Rayo. Si narra che un fulmine colpì la pianta di agave blu che fu poi vista brillare da un contadino locale che la seguì e scoprì l'agave cotta e così nacque la tequila.

Certamente noi siamo grati che l'abbia fatto, altrimenti forse non avremmo mai scoperto questo fantastico prodotto. Il Messico è anche terra da cui sono nati tantissimi altri miti e leggende, ancora oggi vivi nella fantasia del suo popolo e del mondo intero. Piramidi nascoste, antichità sepolta da antiche rovine, sia nei giochi più famosi del calibro di Book of Dead free spins che nelle pellicole proiettate al cinema, questa terra rimane ricca di cultura e di una eredità storica immensa.

Tornando a questa gustosa bevanda, parliamo di un tipo di tequila che va gustata da sola, senza mischiarla a cocktail e bevande che rischierebbero di minarne il sapore.

Tequila Fortaleza Blanca

Non fatevi ingannare dal fatto che una tequila non invecchiata manchi di complessità, in quanto è un liquore di alto livello.

Questo è un favoloso esempio di tequila con note di lime, vaniglia, basilico erbaceo, oliva terrosa e una crepa di pepe nero. I piccoli lotti sono fatti con il metodo tradizionale, con un membro della famiglia di quinta generazione che supervisiona la produzione. Dalla lenta cottura dell'agave nel loro vecchio forno in pietra fino alla decantazione in bottiglie soffiate a mano, non c'è nulla di affrettato in questo processo.

Tequila Tapatio Anejo

Questa tequila da sorseggiare è invecchiata per circa 18 mesi in vecchie botti di bourbon, che hanno conferito allo spirito il loro delizioso e ricco sapore. Questo tempo prolungato in botte rende il tutto più liscio, facendo emergere le dolci note di vaniglia e il lungo finale al sapore di cioccolato.

Un prodotto perfetto se abbinato a del buonissimo cioccolato fondente. Che dire: a me è venuta voglia di assaggiare qualcosa; mi fate compagnia?