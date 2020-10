Come i videogiochi possono cambiarci



Tutti quanti giochiamo ai videogiochi. Essi stanno diventando sempre più comuni e ormai sono apprezzati anche dagli adulti. L'età media dei giocatori è aumentata ed è stata stimata di 35 anni nel 2016: un valore destinato a crescere dato che le nuove generazioni difficilmente abbandoneranno le console, come la nintendo wii, o il https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computerpc

Con l'avanzamento della tecnologia più persone sono esposte ai videogiochi. Molti giocatori vanno oltre le classiche piattaforme e si concentrano su smartphone e tablet nei momenti liberi durante il giorno. È lecito chiedersi dunque se i videogiochi abbiano qualche effetto sul nostro cervello e sul nostro comportamento.

Nel corso degli anni i giochi sono stati a volte elogiati o demonizzati, spesso senza dati reali a sostegno di tali affermazioni.

Gli studi che sono stati effettuati in materia dimostrano che giocare ai videogiochi può cambiare le prestazioni del nostro cervello e persino la sua struttura. Ad esempio, giocare ai videogiochi influisce sulla nostra attenzione e alcuni studi hanno scoperto che i giocatori mostrano miglioramenti in diversi tipi di attenzione, come l'attenzione sostenuta o l'attenzione selettiva. Le regioni del cervello coinvolte nell'attenzione sono anche più efficienti nei giocatori e richiedono meno attivazione per sostenere l'attenzione su compiti impegnativi.

Ci sono anche prove che i videogiochi possono aumentare le dimensioni e l'efficienza delle regioni del cervello legate alle abilità visuospaziali. Ad esempio, l'ippocampo destro è stato ingrandito sia ai giocatori a lungo termine che ai volontari in seguito a un piano di prestazione sui videogiochi.

Non tutto il contenuto della botte è buono, infatti i videogiochi possono anche creare dipendenza: una patologia che crea cambiamenti funzionali e strutturali nel sistema di ricompensa. Questi sono fondamentalmente gli stessi di quelli osservati in altri disturbi da dipendenza.

C'è ancora molto da capire riguardo al modo in cui i videogiochi influiscono sul nostro cervello. Queste tecnologie sono apparse in un tempo relativamente recente e c'è tanta carne alla brace per la ricerca in questo ambito.