Acqua e corpo umano: tutti i benefici di una corretta idratazione

L’acqua è il costituente fondamentale della vita, e per questo tutti gli organismi sulla Terra -piante, animali e, ovviamente, l’uomo- devono assumere una certa dose di liquidi per poter sopravvivere e mantenersi in salute.

Perfino nei luoghi più inospitali, per esempio pianeti come Marte, le forme di vita extraterrestri si possono trovare solo in presenza di acqua! Insomma, questo elemento ricopre un’importanza indiscutibile, e per questo è necessario seguire un corretto regime di idratazione.

Tuttavia, non sempre è così facile: quante volte ci è capitato di trascorrere un’intera giornata senza bere, oppure consumando giusto un bicchiere d’acqua al volo? L’idratazione, molto spesso, viene trascurata da chi deve essere sempre in movimento, fra lavoro, scuola e famiglia. E, quando non si sente il bisogno di bere, ci si illude di non avere la necessità di idratarsi.

Non è così: anche senza gli stimoli del nostro corpo l’organismo risente della mancanza d’acqua, e potremmo incorrere a disturbi o sensazioni sgradevoli portate dal deficit di liquidi che ci occorrono per rimanere attivi e in forma. Si può dire che assumere acqua è la chiave per sfruttare al meglio il potenziale energetico del corpo umano, e non solo: ecco tutti i benefici di una corretta idratazione.

L’acqua, un alleato dell’umore

Ci possono essere molti fattori che influiscono sul nostro umore: molto spesso si tratta anche di mancanze fisiche che vengono percepite dal nostro organismo, contribuendo a al generale sentimento di svogliatezza e malessere tipico delle “giornate no”. Sembrerà strano, ma anche un’incorretta idratazione può portare a essere di cattivo umore. Vediamo perché e come evitare questo fenomeno.

Sbalzi d’umore e stanchezza: come limitarli con l’idratazione

Gli sbalzi d’umore sono tipici soprattutto dei cambi di stagione. Il calo o il rialzo delle temperature, la differenza percepita di luce solare più calda o più fredda ed eventuali allergie non fanno altro che peggiorare lo spossamento, nemico numero uno del buonumore. Per ovviare a questo problema ci sono molti rimedi più o meno drastici, dagli integratori a medicinali veri e propri, ma chi desidera una marcia in più deve tenere sotto controllo anche il suo consumo di acqua giornaliero.

Uno dei sintomi della disidratazione è, infatti, la spossatezza. Senza acqua il nostro organismo non può funzionare al meglio, ed è per questo che rallenta i suoi processi inibendo anche la vitalità. Non è strano sentirsi più stanchi e di malumore quando non si beve abbastanza acqua, perfino se non si sente lo stimolo della sete.

Diversi studi hanno dimostrato come un bicchiere di acqua -fresca, calda, da sola o accompagnata da frutta come agrumi- possa istantaneamente farci sentire rivitalizzati. Si tratta di una conseguenza naturale, in quanto il liquido va a “potenziare” il nostro organismo; tuttavia, non è da escludere anche un piccolo effetto placebo: bevendo acqua sappiamo di star facendo del bene al nostro corpo, e in questo modo può diventare un piccolo rituale quotidiano, così come quando decidiamo di assumere una tisana rilassante prima di andare a dormire.

I benefici sull’organismo

Abbiamo già affrontato alcuni dei benefici dell’acqua sul corpo umano, spiegando l’effetto che hanno su spossatezza mentale, ma dal punto di vista fisico ci sono altri vantaggi che è necessario elencare per capire quanto sia veramente importante idratarsi.

Digestione ed espulsione di scarti

Sicuramente uno dei benefici più importanti è la facilitazione della diuresi portata dal consumo di acqua. Con la disidratazione, infatti, non avviene un corretto smaltimento degli scarti di cibo che ingeriamo e processiamo, condizione che rischia di danneggiare gravemente il nostro corpo (basti pensare a patologie che portano alla formazione di calcoli). Bere acqua garantisce un ottimo svolgimento delle funzioni corporee, in modo che non solo ci si senta svuotati, ma anche “sgonfiati”: un beneficio apprezzato anche da chi si trova a seguire un determinato regime alimentare per perdere peso.

Integrazione di sali minerali nell’organismo

Una corretta idratazione è fondamentale per gli sportivi, che con un’intensa attività fisica perdono grosse quantità di sali minerali tramite il sudore. Basta della normalissima acqua potabile per permettere all’organismo di sostenere al meglio la fatica e gli sforzi fisici, ancora di più se si utilizza in combinazione con altri ingredienti per creare una bevanda energetica fai da te.

Naturalmente, non sono solo gli sportivi che hanno bisogno dei sali minerali presenti nell’acqua. Tutti noi, soprattutto nella stagione calda, perdiamo liquidi attraverso la sudorazione. Per questo motivo è molto importante avere sempre a portata di mano una borraccia o una bottiglia (preferibilmente riutilizzabile) per rimanere idratati in ogni momento della giornata.

Bere acqua rende intelligenti?

Potrà stupire pensare che un liquido così comune come l’acqua possa aiutare a migliorare le prestazioni lavorative e scolastiche, ma è proprio così. Già da diversi anni gli studi compiuti in questo ambito hanno sottolineato l’importanza di una corretta idratazione anche per chi si trova a tu per tu con attività intellettive come test, interrogazioni, colloqui o sessioni di brainstorming.

L’influenza dell’acqua sul sistema nervoso

Quando ci si disidrata, oltre a togliere “carburante” ai muscoli, si creano dei deficit anche nel sistema nervoso centrale. Questo, infatti, percepisce immediatamente quando il livello di acqua del corpo è minore rispetto al normale, e di conseguenza deve limitare le sue funzioni, rendendoci temporaneamente meno reattivi agli stimoli esterni e meno capaci di risolvere problemi o di creare pensieri coerenti durante, per esempio, un esame o un incontro di lavoro. Se a questo si aggiungono anche tutti gli altri sintomi della disidratazione e lo stimolo della sete, potrebbe essere impossibile pensare ad altro se non ad assumere acqua al più presto. È per questo motivo che non ci si deve mai dimenticare -a scuola, in palestra, in ufficio e in viaggio- una piccola scorta di liquidi. A proposito del lavoro, è stato dimostrato come una costante assunzione d’acqua aumenti la produttività di un ufficio, soprattutto quando viene installato un erogatore che garantisca un prodotto fresco e sicuro.

Idratazione e bellezza

Un altro grande beneficio apportato da una corretta idratazione riguarda il corpo umano nel suo aspetto esteriore: bere molta acqua è la soluzione ideale per mantenere pelle, capelli, unghie e perfino denti sempre forti e brillanti. Basta poco per accorgersi dell’importanza ricoperta dal liquido: per esempio, sono molti i prodotti di cosmesi che promettono di reidratare radici dei capelli o ridare pienezza al volto.

Acqua, pelle e capelli

L’effetto più apprezzabile quando si è idratati è sicuramente un migliore aspetto della pelle. Questo è vero per tutte le parti del corpo, ma soprattutto del viso. Qui, infatti, l’acqua agisce ridando elasticità e tono a guance, palpebre e addirittura labbra, che in questo caso tendono anche a screpolarsi di meno.

Non solo: chi rimane idratato può contrastare anche la formazione di impurità come foruncoli e acne: nei casi meno gravi, inoltre, un lavaggio con acqua pura alla mattina e alla sera può aiutare a contrastare con efficacia la formazione di nuove, sgradevoli imperfezioni.

L’assunzione di liquidi è un toccasana anche per i capelli. Naturalmente, le loro condizioni dipendono anche dai prodotti che utilizziamo per il lavaggio, ma in generale bere molta acqua è un’ottima base per avere sempre una chioma forte e lucente. Anche in questo caso l’acqua gioca un ruolo importante durante il lavaggio: intervenendo sulla sua durezza, infatti, è possibile mitigare eventuali danni portati dal calcare sia sui capelli che sulla pelle.

Acqua e salute della bocca

Per avere un sorriso smagliante è necessario praticare un’adeguata igiene orale, ma anche l’idratazione gioca un ruolo importante. La salivazione, per esempio, è un meccanismo naturale che assicura una buona lubrificazione a bocca, lingua e denti, che si traduce a sua volta in pulizia. La saliva, infatti, permette di eliminare dal cavo orale eventuali batteri o impurità che altrimenti di depositerebbero sulla dentatura creando carie o generando un cattivo odore.

Qual è un modo per assicurarsi di avere sempre un’efficiente salivazione? Proprio così, assumere acqua. Grazie a una corretta idratazione non solo si effettuerà una prima leggera pulizia della bocca, ma sarà anche possibile migliorare la produzione di saliva che durante il giorno provvederà a mantenere il cavo orale il più sano possibile.

D’altronde, la bocca è una delle prime parti che risente della mancanza d’acqua: quanto volte ci si trova con la gola secca dopo non aver bevuto per qualche ora? Già solo questo sintomo è emblematico dell’importanza di una buona idratazione per il nostro corpo, anche quando non è presente lo stimolo della sete e si ha l’illusione di non aver bisogno di liquidi.

Insomma, in questo articolo abbiamo affrontato tutti i benefici che l’assunzione di acqua può portare al nostro organismo. Non sono pochi e sicuramente non finiscono qui: con il progredire della ricerca si troveranno sicuramente altri buoni motivi per mantenersi sempre idratati.

In ogni caso, basta non dimenticarsi che l’uomo è composto per il 75% per di acqua: per questo motivo si tratta di un elemento fondamentale che non deve mai mancare a casa, a scuola, in palestra o sul lavoro, per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni. Tuttavia, l’acqua non è sempre la stessa: ci sono tipologie che, grazie alla loro purezza e all’assenza di componenti nocive come elementi ferrosi o microplastiche possono contribuire ancora di più al benessere quotidiano. Una di queste è l’acqua potabile del rubinetto, quando si utilizzano apparecchi filtranti come Unico, l’erogatore d’acqua intelligente che permette di soddisfare i gusti di tutta la famiglia.