Il noleggio lungo termine è vantaggioso per le partite IVA?

Il noleggio a lungo termine è davvero vantaggioso per le partite IVA? Questa domanda è sempre più frequente. Negli ultimi anni quello del noleggio lungo termine Partita IVA è uno dei top trends di Google e vista l'importanza dell'argomento è bene fare chiarezza.

Cos'è il noleggio lungo termine

Il noleggio lungo termine è un contratto che viene stipulato e che permette alle aziende, ai privati ed ai possessori di Partita IVA di utilizzare un veicolo, un'auto o un furgone senza acquistarlo. Attraverso il noleggio lungo termine l'azienda entra in possesso di un veicolo e lo utilizza fino al termine previsto nel contratto, pagando soltanto un canone mensile all'azienda di noleggio. Tutti gli altri costi, ordinari e straordinari, sono già inclusi nel canone.

Con il noleggio lungo termine il cliente sceglie il veicolo come se dovesse acquistarlo configurandolo esattamente secondo le sue esigenze e delega l'acquisto alla società di noleggio a lungo termine la quale provvede a tutte le pratiche burocratiche prima di metterlo a disposizione del richiedente. Infatti la società di noleggio non solo acquista il veicolo ma fornisce al suo cliente anche tutti i servizi tipici del servizio di noleggio lungo termine come IPT, la messa su strada, la tassa di possesso, l'RCA, incendio-furto, kasko integrale, manutenzione ordinaria (tagliandi) e straordinaria (guasti), soccorso stradale ed altri servizi su richiesta.

Questa formula è sempre più scelta da chi ha una partita IVA innanzitutto perché c'è la convenienza economica e il fatto di non dover immobilizzare denaro. La convenienza, inoltre, sta anche nel fatto di avere un'auto nuova ogni tot anni, ma soprattutto di essere sgravati dalle operazioni di manutenzione auto e burocrazia.

Con il noleggio auto lungo termine per Partite Iva, in altre parole, si guadagna in serenità nella fase del post vendita. Anche perché l'auto in fringe benefit viene utilizzata sia per lavoro, sia nel tempo libero. Altri punti di forza sono la fiscalità conveniente e la questione del regime forfettario.

Dal punto di vista fiscale con il noleggio a lungo termine per i possessori di partita IVA, attraverso la deducibilità del canone, la percentuale è del 100% se l'auto è destinata ad essere utilizzata esclusivamente come bene strumentale nell'attività di impresa, oppure se è impiegata con finalità pubbliche.

Se il veicolo è in fringe benefit, è possibile portare in deduzione il 70% del canone. Nell'ipotesi in cui il veicolo non sia un bene esclusivamente strumentale e non sia assegnato in fringe benefit ad un dipendente, la deducibilità del canone è del 20%, con limite di 3.615 euro per la quota finanziaria e senza alcun limite per la quota servizi del canone.

Inoltre scegliendo l'auto a noleggio, il titolare di Partita IVA può beneficiare di un canone vantaggioso se il valore residuo è alto e di tutti i servizi inclusi, quali il bollo auto, la manutenzione ordinaria (ovvero il tagliando auto) e straordinaria, l'assicurazione. In generale, tutti gli imprevisti sono coperti dal contratto di noleggio.

Le società di noleggio, inoltre, tendono sempre più ad offrire la possibilità alle Partite IVA di dare in permuta la propria auto usata in cambio di quella a noleggio. Non solo. Si sta anche diffondendo sempre più la formula di noleggio auto a lungo termine senza anticipo.