J.B. Festaz, in occasione del Natale una stanza multisensoriale per il benessere degli anziani

Una stanza multisensoriale con colori, musiche e profumi per favorire il benessere degli anziani. È il nuovo progetto della storica struttura valdostana per la cura e l'assistenza degli anziani Maison J.B. Festaz, a cui tutti potranno contribuire attraverso una donazione.

LA CAMPAGNA NATALIZIA - In occasione del Natale, J.B. Festaz ha lanciato una raccolta fondi per la realizzazione di una Stanza Snoezelen Multisensoriale con luci, suoni, colori, profumi e particolari attrezzature che creano un ambiente in grado di agire positivamente sulla persona. Attraverso il coinvolgimento di tutti i sensi e la guida di un operatore opportunamente formato, gli ospiti potranno vivere un'esperienza terapeutica che permetterà loro di provare emozioni positive, alleviando lo stress e favorendo le relazioni interpersonali, oltre ad infondere un senso di sicurezza e familiarità. Un ambiente oggi ancora più necessario perché in grado di aiutare gli ospiti ad affrontare la solitudine, l'ansia e la depressione che l'isolamento forzato di questi mesi – indispensabile per la sicurezza degli anziani – porta con sé.

Con questo progetto J.B. Festaz inaugura un percorso che la vedrà accanto alla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, dal 2008 punto di riferimento per la solidarietà sociale della regione. La collaborazione vuole essere un modo per creare un network benefico tra le realtà territoriali e diffondere la cultura del dono, migliorando la qualità della vita della comunità valdostana.

J.B. Festaz, in particolare, ha costituito un Fondo presso la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, il cui primo obiettivo è proprio la realizzazione della stanza multisensoriale.

Per sostenere l'iniziativa e donare a tutti gli ospiti di J.B. Festaz l'esperienza della stanza multisensoriale è possibile contribuire sul sito www.jbfestaz.it/natale.

LA CASA DI RIPOSO J.B. FESTAZ è, da oltre tre secoli, un patrimonio di tutta la comunità valdostana. Fin dal 1657 la Casa di Riposo J.B. Festaz si occupa di ospitalità e di solidarietà nel cuore della città di Aosta. Oggi la struttura è un luogo di accoglienza e attenzione, uno spazio di cura per chi ha bisogno di assistenza qualificata e un piccolo universo dove nascono relazioni autentiche e si coltiva il senso della vita. A qualunque età.

Maison J.B. Festaz offre alla comunità un servizio a 360 gradi: è casa di riposo a diversa complessità assistenziale, è residenza sanitaria assistenziale, è unità di assistenza prolungata, è nucleo residenziale temporaneo per persone affette da disturbi del comportamento; ma è anche luogo di formazione, di lavoro per pubblica utilità, di volontariato, di eventi aperti al territorio.

Tutti i servizi sono altamente qualificati e personalizzati, la cura e l'assistenza verso gli ospiti rispettano un approccio olistico alla persona e la dignità della vita, a qualunque età.