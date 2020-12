I giochi di carte più cercati online

I giochi di carte fanno parte di quelle passioni che non tramontano mai; innanzi tutto perché tramandate di generazione in generazione, ma anche perché per giocarci basta avere un mazzo di carte e ci si può sbizzarrire sul serio nella scelta del gioco e delle sue varianti.

I più appassionati siamo noi italiani e questo ci porta ad essere anche degli ottimi e competitivi giocatori a livello internazionale. Questa passione storica ha subito un aumento fortissimo nell'ultimo decennio, data la trasmissione on line di tutti i giochi di carte, e questo ha anche permesso a molti interessati di giocare in qualsiasi momento e luogo, che sia per divertimento o per allenarsi e scoprire trucchi e segreti, che i nostri nonni conoscono bene, sfidando o partecipando a tornei con avversari da qualsiasi parte d'Italia. Tutto questo può avvenire in maniera molto semplice, cercando i siti di gioco on line, come lottomanica.it, dal telefono o dal pc, iscriversi alla piattaforma e cercare le partite o i tornei disponibili con l'ulteriore possibilità di vincere anche premi in denaro.

Ma quali sono i giochi di carte classici on line più cercati? Secondo le statistiche di Google dell'ultimo anno, il gioco in assoluto più cercato dagli italiani, in maniera costante e addirittura con picchi di aumento è il Poker. Sicuramente è il gioco più affascinante e coinvolgente di tutti, grazie alle sue varianti tutte da scoprire e alla grande diffusione avuta negli ultimi anni sul web, tramite tornei che coinvolgono persone da ogni parte d'Italia, dando l'opportunità di conoscere chi condivide la stessa passione, ma anche chi vuole migliorarsi sempre di più, ricercare giocatori esperti, allenarsi e carpirne i segreti. Al secondo posto vi è sorprendentemente Uno, un gioco di carte semplice che può attirare ogni tipologia di persona, seguito dal gioco che amano tutte le nonne, tanto da ritrovarsi pomeriggi interi o serate, con le amiche, e giocare: parliamo Scala 40, uno dei grandi classici intramontabili, giocato con le carte da Poker, si creano scale e tris per guadagnare punti e la sua versione on line ha fatto aumentare il numero di appassionati.

Al quarto posto vi è la Briscola, giocato invece con carte regionali, definito da molti gioco da bar, ma, solo dopo averlo compreso, ci si rende conto che le sue regole semplici non implicano la semplicità della vittoria, anzi bisogna allenarsi sul serio per diventare dei bravi giocatori e vincere magari proprio contro gli anziani specialisti. Questo è uno di quei giochi che con la pratica, il conteggio delle carte durante la partita e conoscere i trucchi, diventa uno dei più avvincenti e appassionanti. La Briscola come anche Tresette posizionato al quinto posto. Entrambi con carte regionali, molto simili per dinamicità e velocità di gioco ma per nulla scontati. La loro versione on line ha dato l'opportunità a molti, che non si ritrovano spesso nei bar, di giocare e fare pratica con una miriade di persone, dai metodi di gioco differenti, così da riuscire a mettere alla prova le proprie abilità ma soprattutto per vivere partite sempre più soddisfacenti.