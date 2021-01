Chi vincerà il campionato di Serie B?

Uno dei campionati da sempre più combattuti è la Serie B, seconda divisione italiana, che vede ogni anno una competizione agguerrita da parte di tutte le squadre partecipanti. In Serie B sono transitate negli scorsi anni alcune delle sorprese più piacevoli poi giunte in Serie A: basti pensare al Benevento, che quest'anno sta ottenendo ottimi risultati, o all'Hellas Verona, squadra rivelazione di questo campionato.

Anche quest'anno la Serie B è combattutissima e vede alcune delle “solite” squadre lottare al vertice, ma anche alcune possibili outsider inaspettate. Vediamo, quindi, quali sono le squadre che potrebbero vincere il campionato di Serie B.

Empoli

Senz'altro l'Empoli è la principale favorita per la vittoria della Serie B, e si tratta di una compagine davvero interessante. Al momento si trova in prima posizione e ha ottenuto un totale di 10 vittorie e 7 pareggi. Numeri non da capogiro, ma che hanno permesso alla squadra di mister Dionisi di restare al vertice da svariate giornate.

La rosa è composta da un mix di gioventù ed esperienza: figurano infatti giocatori come La Mantia, un autentico numero 9 di grande caratura per la Serie B, ma anche Leonardo Mancuso, il talentuoso Ryder Matos, il portiere Alberto Brignoli e Marco Olivieri. Una squadra ottima e un pericolo per tutte le rivali: gli Azzurri potrebbero ben presto confermarsi in testa e confermare la propria elevatissima qualità.

Cittadella

Ecco l'outsider di cui parlavamo: il Cittadella, squadra che già negli scorsi anni si è avvicinata progressivamente alla vetta, sfiorando persino la promozione alla fine della stagione 2019/20, uscendo per mano dell'Hellas Verona di Alfredo Aglietti. Il Cittadella quest'anno sta lottando seriamente per rientrare nelle prime posizioni, tant'è che gravita tra la seconda, la terza e la quarta.

I veneti, chiamati dai tifosi Granata, sono guidati ancora dall'esperto allenatore Roberto Venturato, artefice proprio di quella strepitosa cavalcata verso la finale di playoff due anni fa. A livello di rosa, la squadra è davvero solida e rappresenta un gruppo compatto: non vi sono di certo nomi clamorosi, ma tutti giocatori di lunga esperienza, come il capitano Manuel Iori. Potrebbe essere la sorpresa finale di questa Serie B? Non si sa, ma probabilmente sì.

SPAL

Il nome della SPAL è già celebre ai tifosi di Serie A, che hanno potuto assistere alle partite della squadra di Ferrara per qualche stagione, più precisamente dal 2017 al 2020, durante le quali è riuscita dapprima a salvarsi, poi a ritentare nell'impresa, cadendo sotto i colpi delle altre contender.

A livello di organico, la SPAL è una delle squadre meglio attrezzate in assoluto, anzi, probabilmente la squadra che può vantare più qualità ed esperienza combinate: nomi come Federico Di Francesco, Simone Missiroli, Mattia Valoti, Alberto Paloschi e Sergio Floccari devono essere un monito per tutte le rivali, in quanto stiamo parlando davvero di una rosa completa e da battere. La SPAL non ha avuto un inizio di campionato “a razzo”, questo è certo, ma dipende dal fatto che le rivali sono molto agguerrite. Crediamo che la SPAL potrebbe riprendere qualche punto e, potenzialmente, concludere da vincitrice il campionato di Serie B.