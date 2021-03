Economia: tre modi per investire nel modo corretto

Il momento storico attuale è molto importante per chi è seriamente intenzionato ad investire: bisognerà vedere se si potrà superare l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. In caso di esito positivo, gli investitori se la dovranno vedere con un ciclo economico e finanziario assolutamente diverso rispetto al passato.

Investire nel modo corretto: aspetti da considerare

Chi desidera investire in maniera corretta non può fare a meno di tenere in considerazione alcuni aspetti per agire in sicurezza:

- nello scenario economico, vi è sempre l’incertezza di mercato. Tuttavia, è opportuno constatare la considerevole resilienza che ha contraddistinto i mercati azionari;

- i tassi di interesse saranno bassi ancora per molto tempo. Quindi, coloro che amano investire rischiando il meno possibile, otterranno rendimenti positivi reali decisamente irrisori;

- il mercato attuale è sempre più instabile ed imprevedibile: solo chi è un professionista nel campo degli investimenti è in grado di prevedere l’andamento nel breve periodo. In molti, oggigiorno puntano ad esempio sul forex. Il sito web specializzato trading-online.pro, tanto per dirne una, è un fulgido esempio al riguardo. Chi invece non ha un consolidato background in materia, forse farebbe bene a pianificare investimenti a lungo termine, gestendo i rischi in modo intelligente.

Prima di segnalare tre modi per investire nel modo corretto, ci teniamo a dare una definizione del concetto di investimenti sicuri.

Investire in modo sicuro: cosa significa in concreto?

Nel momento in cui si tira in ballo il concetto di investimenti sicuri, è bene cercare di fare chiarezza, visto che fare confusione è altamente probabile. Per ovvi motivi, qualsiasi investitore, vorrebbe registrare entrate, rischiando il meno possibile.

Cos’è quindi che rende esattamente un investimento sicuro? Sostanzialmente, un investimento con un reale garanzia di rendita attraverso l’ausilio di tutta una serie di strumenti che evitino il rischio di generare perdite. Purtroppo, in concreto, la realtà dei mercati è ben diversa. Il motivo è molto semplice: solo esponendosi al rischio, l’investitore ha la possibilità di ottenere risultati lusinghieri. Di conseguenza, la possibilità che il proprio investimento generi una perdita va sempre messa in preventivo.

Non tutti gli investitori, però, amano rischiare e per questo motivo sono spinti a ricercare investimenti con prospettive minime di marginare. Questo tipo di approccio conservativo, però, a lungo andare non paga. Anzi, corre il rischio di trasformarsi in un pericoloso boomerang, visto che si perdono interessanti opportunità di rendimento. Di conseguenza, l’obiettivo di veder crescere il capitale risulta poi inevitabilmente compromesso. E ciò risulta oggi più che mai vero, visto che i tassi di interesse sono bassi per via delle prospettive di inflazione che, di fatto, hanno azzerato le garanzie di rendimento di tutti quelli strumenti a capitale garantito.

Tirando le somme, un investimento si dimostra sicuro quando è costruito sulla base di canoni di rischio che risultano essere perfettamente in linea con il profilo di chi investe. A consigliarlo è bene che sia sempre un intermediario affidabile.

Tre modalità per investire in maniera corretta

Sono numerosi gli strumenti finanziari che vengono presentati come investimenti sicuri. Su questo aspetto, l’investitore deve prestare massima attenzione, per il semplice fatto che non tutti lo sono: alcuni, infatti, non sono privi di rischi, mentre altri non rappresentano le scelte giuste. Ecco pertanto tre modi di investire in maniera corretta:

1. Conti deposito

I conti deposito rappresentano oggi più che mai una forma di investimento sicuro: vero è che i tassi sono al minimo storico, ma occorre tenere conto del fatto che non c’è strumento migliore per parcheggiare la propria liquidità. La remunerazione che i conti deposito danno è garantita, a patto che il diretto interessato rinunci a prelevare il proprio capitale. In linea di massima, è possibile asserire che i rendimenti si dimostrano crescenti a fronte dell’aumento della durata del vincolo temporale.

A quali elementi è opportuno fare attenzione quando si investe su un conto deposito? Partendo dall’idea di fondo che come strumento di investimento, i conti deposito sono sicuri, c’è sempre il rischio che la banca non riesca ad assicurare gli interessi promessi. Fino a 100.000 euro, interviene il Fondo Interbancario, il cui ruolo è quello di salvaguardare i depositi. Tuttavia, a fronte di cifre superiori a 100.000 euro, il rischio resta ben evidente.

Il rendimento è il premio di rischio che chi investe è disposto ad accollarsi: a fronte di un tasso di interesse decisamente superiore alla media proposta dal mercato, è bene che l’investitore valuti con attenzione l’affidabilità dell’intermediario e lo stato di salute dell’istituto bancario a cui intende rivolgersi.

2. Il trading online

Anche il trading online va considerata sotto certi aspetti una modalità di investimento sicuro, a patto che si prendano le dovute contromisure. Guadagnare somme di denaro cospicue, standosene seduti sul divano di casa, è possibile: il trading permette di fare soldi online attraverso il processo di acquisto o di vendita delle valute. Chi intende investire in Borsa o chi è possessore di un conto bancario non può lasciarsi sfuggire questa importante opportunità per fare soldi. La compravendita di valuta digitale e di strumenti finanziari è sempre più presa in considerazione da molti investitori. Non tutti hanno le skills necessarie per cimentarsi in questo sfidante percorso. Ecco perché numerosi broker propongono un conto demo. Di cosa si tratta? Di una versione di prova, dove il diretto interessato può vedere cosa sarebbe realmente accaduto se avesse investito soldi reali invece che fittizi. Il conto demo è un importante strumento di apprendimento delle più comuni logiche di funzionamento del trading online. Accumulando esperienza, il diretto interessato sa poi come comportarsi, una volta che deciderà di investire.

Non va poi dimenticato il copy trading offerto da numerose piattaforme di trading online. Conoscere e copiare le migliori strategie degli investitori più affermati è una novità tutt’altro che indifferente in questo contesto: questi strumenti, di fatto, finiscono per trasformarsi in veri e propri social network. Il bello? Non occorre pagare costi aggiuntivi.

Guadagnare soldi in base alle oscillazioni di prezzo delle valute digitali, dell’oro, dello zucchero, del cacao, del petrolio, non è affatto semplice. Occorre un background considerevole alle spalle. Ecco perché in molti si affidano a chi ne sa di più nel campo degli investimenti. Coloro che decidono di agire in prima persona, oltre a scegliere un broker affidabile, devono saper gestire al meglio il fattore di rischio e avere il sangue freddo in fase di investimento. Solo così ci sono tutti i presupposti di portarsi a casa lauti profitti.

3. Fondi monetari

Trattasi dei fondi comuni di investimento, costituiti da prodotti di natura obbligazionaria che si contraddistinguono per durata breve, liquidità e strumenti immediatamente esigibili. Insomma, le suddette caratteristiche fanno sì che i fondi monetari risultino stabili anche nella fase in cui vi sono periodi di volatilità piuttosto evidente. I fondi monetari, pertanto, possono essere giudicati come un’ottima alternativa ai parcheggi di liquidità.

Questi sono tre modi per investire in maniera corretta. Urge solo prestare massima attenzione al fatto che in tutti e tre i casi, il fattore rischio è sempre presente.