Il fondamentale apporto dei farmaci fitoterapici per la donna, a qualsiasi età

Mantenere elevata la reattività fisica e psicologica è, per le donne, una grande e continua sfida. Per affrontarla al meglio, è necessario imparare a prendersi cura di se stesse e del proprio stile di vita.

La donna moderna, infatti, è una donna multitasking, costantemente impegnata e spesso costretta a districarsi tra lavoro e famiglia.

Oggi, la fitoterapia ricorre a una vastissima scelta di erbe medicinali e integratori a base di ingredienti naturali, finalizzati a favorire il benessere delle donne ad ogni età. Si tratta di rimedi utili in caso di squilibri ormonali e disturbi che colpiscono l'utero e l'apparato riproduttore, ma anche contro quei disagi che maggiormente colpiscono il sesso femminile, ad esempio l'anemia. Tali prodotti rientrano nelle metodologie comunemente usate per vincere i sintomi fisici e fisiologici della sindrome premestruale, mestruale, o relativi al periodo della menopausa. Generalmente funzionano perché agiscono sugli ormoni regolandoli e dunque prevenendo o alleviando le situazioni di gonfiore, sbalzi d'umore, disturbi del sonno, desiderio di cibo, squilibri intestinali, indolenzimenti, tipiche appunto dei periodi suddetti.

Per fare alcuni esempi, per i dolori addominali o lombari che compaiono durante le mestruazioni sono causati dalle contrazioni muscolari dell'utero, il magnesio è il rimedio ideale. Le donne che hanno un ciclo molto abbondante, invece, possono provare la borsa del pastore che aiuta a regolarizzarlo. Per l'anemia, oltre a seguire una dieta ricca di vitamine e ferro, può rivelarsi d'aiuto l'ortica, che è particolarmente ricca di minerali, tra cui il ferro, e anche di vitamina C. Ancora, per la menopausa, la cimicifuga, l'angelica cinese, la salvia, il trifoglio dei prati, la valeriana.

Ma non solo, esistono tanti altri rimedi naturali anche per altre situazioni molto comuni nel genere femminile, come l'endometriosi, l'ovaio policistico o le cistiti. La loro funzione è quella di proteggere la propria intimità, controllare fastidiosi disturbi, combattere gli stati di debolezza e spossatezza, combattere, ricaricarsi, sostenersi, riequilibrarsi e supportarsi. Tutti piccoli ma importanti accorgimenti che dimostrano quanto sia delicato l'equilibrio a cui è legato il benessere della donna, e dunque soggetto ad evolvere, naturalmente, con il trascorrere degli anni.

Al mutare delle condizioni psico-fisiche nel passaggio da un'età all'altra, spesso si associano numerose sollecitazioni esterne determinate dagli odierni stili di vita e dalle crescenti responsabilità.

Accompagnare naturalmente l'organismo, assicurando la protezione e il sostegno di cui esso fisiologicamente necessita nel tempo, è la giusta risposta per mantenerne l'equilibrio e l'efficienza, assicurandone il benessere e la piena funzionalità.