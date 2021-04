Da De Ceglie a Nicolussi Caviglia: quando il calcio valdostano sale alla ribalta

Il percorso calcistico tra i professionisti di Hans Nicolussi Caviglia, giovane e talentuoso centrocampista italiano nato ad Aosta

Prima nella Juventus U23, ed a seguire nella Prima Squadra bianconera, e poi a seguire in prestito al Perugia ed al Parma. È questo il percorso calcistico tra i professionisti di Hans Nicolussi Caviglia, il giovane e talentuoso centrocampista italiano che è nato ad Aosta il 18 giugno del 2000, e che è già nell'orbita della Nazionale italiana di calcio Under 21.

Hans Nicolussi Caviglia e Paolo De Ceglie sono entrambi originari di Aosta

Tra le scommesse e le certezze legate ad una carriera che sta sbocciando, Nicolussi Caviglia è uno dei calciatori che ha riportato e che sta riportando il calcio valdostano alla ribalta al pari di Paolo De Ceglie che, allo stesso modo, ha vestito, tra le altre, proprio la maglia della Juventus. Paolo De Ceglie, che in Italia ha giocato pure con le maglie del Siena, del Genoa e del Parma, al pari di Nicolussi Caviglia, inoltre, è nato ad Aosta il 17 settembre del 1986.

Il club con cui ha giocato di più Paolo De Ceglie è la Juventus collezionando oltre 100 presenze. Proprio con la maglia bianconera, inoltre, è arrivato il suo primo gol in Serie A, e precisamente il 3 marzo del 2012 nel match della Juventus contro il Chievo Verona che poi finì 1 a 1.

Cresciuto nel mito di Johan Cruijff, Nicolussi Caviglia è un centrocampista laterale che ha in De Bruyne il punto di riferimento per diventare un grande giocatore che sul campo è in grado di coniugare la quantità alla qualità, mentre fuori dal campo uno dei suoi punti di forza è rappresentato dalla costanza e dall'applicazione meticolosa negli allenamenti.

Dalla Juve U23 al Parma, ecco la giovane carriera di Hans Nicolussi Caviglia

Rispetto a Paolo De Ceglie, che è più difensore che centrocampista, Nicolussi Caviglia è un centrocampista puro che, con l'U23 della Juventus, ha esordito il 27 settembre del 2018 per poi scendere in campo con la Prima Squadra l'8 marzo del 2019 entrando al posto di Moise Kean nella gara contro l'Udinese che i bianconeri vinsero con il risultato finale di 4 a 1.

Il 2 settembre del 2019 Nicolussi Caviglia passa in prestito al Perugia, in Serie B, per poi tornare in A con un altro prestito, stavolta al Parma, il 5 ottobre del 2020. Il 28 dello stesso mese Nicolussi Caviglia debutta in campo con il Parma nel match di Coppa Italia che è stato vinto dai ducali per 3 a 1 contro il Pescara.

Il ruolino di marcia di Nicolussi Caviglia con la maglia azzurra

Con la maglia azzurra, Nicolussi Caviglia è stato convocato in Nazionale per la prima volta nel mese di dicembre del 2016 con l'Under 17. Per poi giocatore pure con l'U18 e con l'U19 prima di entrare nel giro dell'U21. Il 13 ottobre 2020, infatti, Nicolussi Caviglia ha esordito con l'Italia Under 21 nel match che gli azzurrini a Pisa hanno vinto per 2-0 contro la Repubblica d'Irlanda.