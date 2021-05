A Vetan inizia la stagione dell'Inarpa 2021

Si riparte, con grande voglia di tornare alla normalità. Domani a Vetan, la famiglia Marcoz apre la stagione dell'Inarpa, come accadrà nei prossimi giorni a tanti allevatori valdostani.

E’ il giorno della salita in montagna delle bovine da pascolo, che staranno così tutta l’estate in quota.

Un’antica tradizione del pascolo, che prevede la transumanza in alta montagna alla ricerca di pascoli per la bella stagione.

Di solito sono 100 i giorni che si passano in alpeggio e che si concludono con la discesa dalla montagna, la derapa, anch’essa molto seguita e festeggiata.

"Le bovine tornano a pascolare sulle montagne valdostane, domani ci sarà la prima uscita dopo un lungo inverno, dice Gilberto Marcoz il titolare dell’omonima azienda - tanto lavoro da fare, ma normalmente sarebbe anche una festa per ritrovarsi con gli amici e festeggiare una nuova stagione, domani con combat direct saremo anche in diretta facebook, godremo della gioia dei nostri animali, anche se questa volta, limitati dal covid, non potremo festeggiare a pieno".

Ed è proprio dall’esempio che ci sarà domani, che trae origine il combattimento, la famosa Batailles des Reines. Domani infatti, per la prima volta, le bovine libere ai pascoli, inizieranno una naturale lotta, che ha lo scopo di stabilire un gerarchia all’interno della mandria.

Una festa per l’arrivo della bella stagione, ma sopratutto l’augurio di una ripresa alla vita normale, per una categoria, che come tutte, ha sofferto e combattuto per sopravvivere al difficile momento pandemico.