Incontri e relazioni nell'era digitale: Online vs Offline

Le relazioni nate online sono state il vero must durante la pandemia ma, secondo gli esperti, continueranno a essere centrali nella vita di moltissime persone: si tratta di una nuova era delle relazioni che non finirà tanto presto!

1. I trend sul dating del 2021 che dovresti conoscere

Il 2021 è un anno ancora caratterizzato dalla pandemia e ha visto crescere il fenomeno del cosiddetto slow dating: siti di incontri confermano che i loro iscritti, hanno dimostrato una tendenza a restare in chat più a lungo che in passato. Insomma, si parla e ci si confronta molto di più prima di arrivare all'incontro dal vivo. Questo è specchio del nuovo trend che invita ad "andarci piano", a scriversi e videochiamarsi, e poi a incontrarsi più volte: un ritorno del romanticismo? Può darsi!

Un altro trend del 2021 è dato dall'incremento delle videochiamate, consentite dai principali portali e ormai divenute abitudine in ambito lavorativo, familiare e infine amoroso. Sono allo studio piattaforme sempre più avanzate che si avvarranno della realtà virtuale per creare "appuntamenti virtuali" sempre più realistici e creare un maggior senso di condivisione online.

2. Dating online vs dating offline

Conoscere nuovi partner dal vivo oppure in chat dovrebbe cambiare poco dal punto di vista del risultato finale, visto che l'obiettivo dichiarato dei siti di incontri è favorire gli appuntamenti dal vivo e non certo limitarsi a creare relazioni virtuali.

Non cambia molto, quindi, se non che la rete ci permette di incontrare partner che sono solitamente "più simili" a noi di quanto non capita con gli incontri offline. Migliori siti di incontri, infatti, si basano sull'affinità tra le persone, soprattutto in fatto di lavoro, gusti e hobby. Le nuove coppie che nascono sembrano essere, quindi, sempre più affini tra loro e i matrimoni che ne nascono più solidi e duraturi. Per il resto, ogni esperienza è a sé e ogni amore è unico, perciò distinguere online e offline avrà, in futuro, sempre meno senso: sarebbe come se si volesse discriminare le coppie che si sono conosciute tramite gli amici rispetto a quelle nate sul posto di lavoro o a scuola.

3. Consigli per trasformare la tua relazione virtuale in reale

Se hai conosciuto una persona interessante su un sito di incontri e vuoi trasformare la tua relazione dal virtuale al reale, il miglior consiglio che potremmo darti consiste nell'adottare il giusto approccio e non perdere tempo. Infatti, il principale errore che si commette chattando sta nel proporre troppo presto o troppo tardi un incontro dal vivo. Chi lancia subito un invito, senza neanche aver dialogato, rischia di passare per superficiale, mentre chi trascina le chat troppo a lungo finisce inevitabilmente per "perdere mordente" e potrebbe dare idea all'altro di non essere sufficientemente interessato. Per questo il nostro consiglio è di chattare per due, tre giorni online per poi proporre direttamente un appuntamento. Per quanto riguarda l'approccio, è necessario essere sempre sinceri e naturali, senza mentire sul proprio conto per sembrare più attraenti: se l'obiettivo è una vera relazione, le bugie finiranno per venire fuori, con conseguente delusione e rottura del rapporto. L'autostima è la chiave per acquisire sicurezza e avere successo in ambito relazionale.

In conclusione, gli incontri online hanno dei punti molto importanti che li differenziano dagli incontri offline, ma non sono per nulla inferiori a questi ultimi dal punto di vista della qualità delle relazioni che ne nascono. Gli incontri online sono un vero e proprio trend, in ascesa anche grazie alle restrizioni dell'anno passato, ma non accenneranno a diminuire nemmeno nel prossimo futuro.