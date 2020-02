Coronavirus, Testolin: la Valle d'Aosta è sicura e pronta ad accogliere i turisti



Nessun caso sospetto né confermato. 'Alberghi, musei e impianti sono aperti' AOSTA. «La situazione a livello sanitario è confermata: assenza assoluta sul territorio regionale di casi» di Coronavirus. Lo ha affermato questa sera il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, facendo il punto della situazione sul Covid-19 in Valle d'Aosta. Testolin ha voluto ribadire che «le nostre strutture sono aperte; bar, ristoranti, alberghi e negozi sono aperti; gli impianti di risalita sono aperti, le mostre e i castelli sono visitabili» e la Valle d'Aosta «è assolutamente sicura» e pronta ad accogliere i turisti che programmano di trascorrere un soggiorno sereno in montagna. «È un momento difficile, non per colpa delle scelte adottate sul territorio che sono state sempre di attenzione nel non creare preoccupazione, ma per una situazione che è sfuggita di mano a livello nazionale e ha dato adito a preoccupazioni importanti nell'opinione pubblica, soprattutto quella estera», ha sottolineato Testolin. A conferma della tranquillità della situazione valdostana c'è il via libera al Tour du Rutor «che accoglierà circa 700 partecipanti, atleti e altrettanti accompagnatori». L'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, ha poi annunciato il posizionamento di tende pre-triage anche davanti ai centri traumatologici delle località sciistiche come misura preventiva. E.G.