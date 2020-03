Coronavirus, scuole e università non chiuderanno (almeno per ora)



La decisione, se presa, riguarderà anche la Valle d'Aosta, unica regione senza casi Covid-19 AOSTA. Scuole e università chiuse in tutta Italia dal 5 marzo a metà mese per l'emergenza Coronavirus? Ancora non si sa. Nonostante le anticipazioni che si rincorrono da questa mattina e i lanci di agenzia che intorno alle 14 davano come certa la decisione del Consiglio dei ministri, il ministro dell'istruzione Lucia Azzolini ha smentito le notizie pochi minuti dopo uscendo da Palazzo Chigi. La decisione sullo stop alle lezioni, ha spiegato, sarà presa nelle prossime ore in base al parere della commissione scientifica. Se sarà approvata la misura riguarderà anche la Valle d'Aosta, come confermato dall'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan, nonostante la nostra sia l'unica regione italiana in cui fino ad ora non si sono registrati casi positivi di Coronavirus. C.R.