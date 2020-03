Coronavirus, 5 casi sospetti in Valle d'Aosta



Attesa per i risultati dei test AOSTA. In Valle d'Aosta cinque persone sono state sottoposte a tampone per il coronavirus. " Siamo in attesa dei risultati", ha detto il presidente della regione Renzo Testolina durante una conferenza stampa per fare il punto della situazione sul covid-19. "La Valle d'Aosta è una regione sicura che ha messo in campo tutte le azioni necessarie per fronteggiare la situazione", ha aggiunto. Redazione