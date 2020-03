Coronavirus, primi due casi positivi in Valle d'Aosta



Si attende la conferma definitiva dell'Iss AOSTA. Due dei cinque tamponi eseguiti ieri in Valle d'Aosta per sospetti casi di Coronavirus sono risultati positivi. Lo comunica la Regione. Ora si attende la conferma definitiva da parte dell'Istituto superiore di sanità. "I pazienti - spiega la Regione - appartengono allo stesso nucleo famigliare e sono stati individuati dopo aver contattato il medico di base, segnalando sintomi influenzali e indicando che uno di essi era stato nelle zone a rischio contagio". I pazienti e i loro famigliari si trovano in isolamento preventivo con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico di igiene e sanità pubblica con il supporto del 118. Hanno sintomi lievi. "Il Presidente della Regione - si legge ancora nel comunicato di piazza Deffeyes -, in stretto e costante raccordo con l’Unità di coordinamento per il COVID-19, ha coinvolto le autorità comunali per le opportune procedure volte a garantire il rispetto e lo svolgimento del protocollo previsto per la gestione dei probabili casi". "L’Unità di coordinamento sottolinea comunque che l’evidenziazione di queste positività non deve generare allarmismo. Si raccomanda in ogni caso alla popolazione di evitare, se non strettamente necessario, ogni spostamento verso le zone a rischio". M.C.