Coronavirus, Protezione civile rassicura: in Valle d'Aosta nessun problema di rifornimento merci



Il direttore Porretta aveva comunicato l'avvio di una ricognizione dei beni primari, dagli alimenti al carburante AOSTA. In Valle d'Aosta "non sussistono problemi di rifornimento delle merci sul territorio regionale": lo afferma in una nota l'unità di crisi che sta seguendo l'emergenza Coronavirus. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni fatte ieri dal direttore della protezione civile Pio Porretta sul fatto che è in corso una ricognizione dei beni primari (dal cibo al carburante). L'obiettivo di quella comunicazione era "rasserenare la popolazione, al di fine di evitare inutili code ai supermercati", si legge ancora nella nota. "La ricognizione sui generi primari è normale procedura in qualsiasi situazione di emergenza prolungata e rientra in una logica di pianificazione strategica", aggiunge infine la protezione civile. redazione