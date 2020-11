Valle d'Aosta e ordinanza da zona arancione: il nodo sanzioni

L'assessore Guichardaz: a prevalere è l'ordinanza regionale. E in caso di multe, sarà la Regione a non dare loro seguito

AOSTA. Da domani, 1° dicembre, gli esercizi commerciali e i servizi alla persona che hanno continuato a lavorare nelle zone arancioni d'Italia potranno riaprire anche in Valle d'Aosta. Lo prevede una ordinanza che il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha annunciato di voler firmare oggi.

L'ordinanza di "autodeterminazione" della zona arancione si scontra con i provvedimenti del ministro della Salute basati sul Dpcm del 3 novembre scorso che impongono alla Valle d'Aosta il massimo delle restrizioni. Il territorio regionale è classificato infatti come "rosso" fino al 3 dicembre e deve sottostare al lockdown morbido con relative sanzioni per chi non lo rispetta.

Rischio impugnativa

L'ordinanza che il presidente Lavevaz firmerà però autorizzerà dall'1 dicembre diverse attività commerciali e di servizi rimasti chiusi da inizio mese a tirare su le serrande.

L'ordinanza inoltre va in diretto contrasto con il Dpcm che vieta esplicitamente alle autorità locali di attivare misure anti Covid più leggere rispetto a quelle nazionali. E lo stesso presidente Lavevaz lo ha riconosciuto ammettendo che il rischio di impugnativa c'è.

Il nodo delle sanzioni

A livello di sanzioni, cosa rischia un commerciante che si adegua all'ordinanza? L'assessore regionale al commercio, Jean Pierre Guichardaz, spiega ad Aostaoggi.it che è il provvedimento locale a prevalere rispetto alle disposizioni nazionali. Dunque, in caso di controlli, un negozio che ha riaperto al pubblico (se rientra tra quelli che possono operare nelle zone arancioni) non deve temere una multa. E in ogni caso, ha aggiunto l'assessore, le sanzioni sono gestite dalla Regione: anche se dovessero esserci, saranno gli uffici regionali a non dare loro seguito.

Marco Camilli