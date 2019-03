Processo corruzione in Valle d'Aosta, Rollandin condannato

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Augusto Rollandin è stato condannato a quattro anni e sei mesi nell'ambito del processo per un giro di corruzione in Valle d'Aosta.

La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio dal giudice Paolo De Paola nell'ambito del processo con rito abbreviato che vedeva altri sei imputati.

Per l'esponente dell'Union Valdôtaine, attualmente vice presidente del Consiglio Valle, il pm aveva chiesto sei anni di carcere. Con questa condanna scatterà la sospensione dalle cariche in Consiglio in base alla legge Severino e la conseguente sostituzione temporanea con Flavio Peinetti.

M.C.