Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. E' in corso al Quartiere Cogne un'operazione congiunta della Polizia e della Guardia di Finanza.

Gli agenti hanno chiuso via Cesare Battisti per completare l'operazione di sicurezza, in corso dalle 14,30 circa.

Seguiranno altri aggiornamenti

Si tratterebbe di un'operazione scattata per un pacco sospetto che ha fatto scattare l'allarme bomba

Marco Camilli