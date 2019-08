Allarme bomba al quartiere Cogne di Aosta, ma era solo una borsa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un allarme bomba è scattato ieri, Ferragosto, al quartiere Cogne di Aosta. Il "pacco sospetto" abbandonato che qualcuno ha pensato potesse essere un ordigno era in realtà una semplice borsa.

L'allarme è scattato in mattinata davanti alla chiesa dell'Immacolata, dove era in corso la funzione per le funzioni per la solennità dell'Assunzione. Una volta terminati gli accertamenti e verificato che non ci fossero rischi, le forze dell'ordine hanno riaperto l'accesso alla strada e l'allarme è cessato.

Un episodio simile è avvenuto il mese scorso sempre al quartiere Cogne. In quel caso a destare sospetti era una borsa lasciata davanti all'ufficio postale.

