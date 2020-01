Mercoledì ad Aosta i funerali del finanziere soccorritore Marco Musichini Pubblicato: Martedì, 21 Gennaio 2020 15:02

AOSTA. Saranno celebrati domani, 22 gennaio, i funerali del maresciallo Marco Musichini, 42 anni, morto ieri durante una esercitazione del soccorso alpino della guardia di finanza sul Monte Rosso, nel vallone di Vertosan.

La funzione si svolgerà nella chiesa di Sant'Orso di Aosta (foto) alle ore 15.30.

Musichini è scivolato lungo un ripido pendio ed è precipitato per un centinaio di metri lungo la parete rocciosa. La caduta non gli ha lasciato scampo. La ricostruzione è stata confermata da una ricognizione compiuta oggi sul luogo della tragedia dal comandante della stazione di Entrèves, Delfino Viglione.

Ai messaggi di cordoglio per la scomparsa del maresciallo si è aggiunto anche il Viminale. "Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso il cordoglio al Generale C.A. Giuseppe Zafarana, Comandante generale della Guardia di Finanza, per la scomparsa, durante il servizio, del maresciallo Marco Musichini. Il ministro ha voluto inviare alla famiglia e a tutto il Corpo della Guardia di Finanza i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al dolore. Il titolare del Viminale ha voluto ringraziare le donne e gli uomini della Guardia di Finanza per l'impegno straordinario e la professionalità messa in campo quotidianamente per la collettività", si legge in nota.

Clara Rossi