Bimba di 17 mesi muore in ospedale, indagati 4 medici valdostani



La piccola era stata trasferita a Torino dopo una serie di visite agli ospedali di Aosta AOSTA. Una bimba valdostana di 17 mesi è morta all'ospedale Regina Margherita di Torino. Era stata trasferita dall'ospedale Parini di Aosta al nosocomio piemontese e ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione. Ora la Procura di Aosta potrebbe indagare per omicidio colposo quattro medici valdostani. Si tratta di quattro pediatri dell'Azienda Usl nei cui confronti il pubblico ministero Pizzato aveva già aperto un fascicolo per lesioni colpose quando la piccola paziente era ancora in vita. La bimba soffriva di problemi respiratori e febbre. Più volte nei mesi di gennaio e febbraio era stata visitata ad Aosta e l'ultima volta era stata portata al presidio Beauregard e poi, quando le condizioni si sono aggravate, all'ospedale regionale U. Parini. Successivamente è stata trasferita a Torino dove lunedì è morta. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. Marco Camilli