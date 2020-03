Aosta, processo Geenna verso il rinvio



Le condizioni di salute di uno degli imputati non consentirebbero il trasferimento in tribunale AOSTA. Il processo previsto ad Aosta domani, 11 marzo, legato all'indagine Geenna sulla 'ndrangheta sarà probabilmente rinviato. Uno degli imputati è in condizioni di salute che attualmente non consentirebbero lo spostamento al tribunale di Aosta. Il processo riguarda l'ex consigliere regionale Marco Sorbara, 52 anni; l'ex assessore di Saint-Pierre Monica Carcea, 45; l'ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico, 39; il ristoratore Antonio Raso, 52, e l'ex dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino, 41 anni. Sono accusati a vario titolo di appoggio esterno o di far parte del locale di 'ndrangheta di Aosta.

M.C.