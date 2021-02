Valle d'Aosta, sigilli al bar 'ribelle' di Pont-Saint-Martin - VIDEO

Sequestrato il locale della bassa Valle rimasto in attività nonostante i provvedimenti di chiusura per non aver rispettato le misure contro il Covid-19



PONT-SAINT-MARTIN. Intervento dei carabinieri questa mattina al bar "ribelle" Lys di Pont-Saint-Martin. I militari sono intervenuti intorno alle 10 per sequestrare il locale dopo i ripetuti rifiuti della titolare di ottemperare ai provvedimenti di sospensione dell'attività per il mancato rispetto delle disposizioni contro i Covid-19.

L'ultimo di questi provvedimenti, un'ordinanza del presidente della Regione Erik Lavevaz nelle sue funzioni prefettizie, aveva disposto la sospensione per 30 giorni della licenza. La titolare ha comunque mantenuto l'attività aperta.

All'arrivo dei militari gli avventori sono stati fatti uscire e al locale sono stati apposti i sigilli.

La titolare non ha voluto rilasciare dichiarazioni in attesa di consultarsi con il legale.





Marco Camilli